黑柴犬生日派對狗友到場　緊守座位等重要時刻來臨

黑色柴犬「默默」早前舉行6歲生日會，與其狗朋友拍下不少合照留念。其中一張齊集12隻狗狗的大合照，成功俘虜了網民們的心。

台北一隻黑色柴犬「默默」日前剛滿6歲，因牠為台北市陪伴犬協會的一員，該會的理事長蔡文揮遂為牠舉行了一個熱鬧的生日會。

一眾狗狗乖巧地坐在椅子上，靜候切蛋糕一刻。（Facebook@蔡文揮）

除了主角黑柴「默默」之外，當日還有另外12隻狗狗到場參加生日會，包括赤柴、白柴、金毛尋回犬、牧羊犬等等。牠們全部均是台北市陪伴犬協會的會員，因此時常一同聚會。雖然現場的狗狗眾多，但該生日會卻意外地井然有序，毫不混亂。

從相中可見，狗狗們乖巧地坐在圍著餐桌的椅子上；而在黑柴「默默」的面前正擺放著一個精美的生日蛋糕。靜候切蛋糕的狗狗們紛紛展露出最燦爛的笑容，為「默默」送上祝福。

主角黑柴「默默」。（Facebook@蔡文揮）

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蔡文揮透露，原來當天也曾發生小插曲。就在拍攝合照時，其中兩隻狗狗因抵擋不住蛋糕的誘惑而上前偷吃，令主人們一時手足無措，場面惹笑。生日會的照片被分享到網上後，不少網民們留言大讚狗狗們可愛又乖巧。