【寵物行街街】淺水灣周六寵物市集　動物傳心、狗泳池全部都免費

本周六（5月25日）救狗之家將於淺水灣The Pulse舉辦「夏日玩樂日」，商場二樓將會化身成寵物市集，有多達10個售賣寵物用品的特色攤檔，商品涵蓋衣食住行，同場更會提供免費寵物傳心，讓大家能即時與寵對話！ 大會亦安排了游泳池予到場狗狗免費使用，狗主可以帶著愛犬到場邊逛、邊買、邊玩，享受一個梳乎的下午！

救狗之家本周六（5月25日）於淺水灣The Pulse商場2樓舉辦「夏日玩樂日」，大會更有游泳池供狗狗免費使用。（官方圖片）

救狗之家在本周六（5月25日）將會在淺水灣The Pulse舉辦「夏日玩樂日」，場內有由10個寵物攤檔所組成的小市集，當中包括救狗之家義賣攤位。當天還有領養環節，有興趣領養狗狗的朋友不妨到此一遊！

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免費游泳池、動物傳心

狗主除了可以帶狗狗逛市集，揀選最適合牠們的食物、用品外，大會還提供免費犬隻游泳池，主人可以帶狗狗到場游泳，渡過一個悠閒的下午。而AACCA義務動物傳心師團隊，將會在場為參與市集的狗主，提供即場免費動物傳心服務。

大會提供免費寵物傅心服務，狗主可以即時與愛寵對話！（官方圖片）

救狗之家當天還會舉辦幼犬領養日，多隻無家可歸的小狗將會到場跟大家見面，有興趣領養的家庭可於網上預先填寫領養問卷，或當日即場填寫，如果遇到合眼緣的小狗，可向機構提出領養申請，機構其後會跟領養家庭進行家訪。

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本周六記得到場！（官方圖片）