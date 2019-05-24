【狗癌症】確診末期獸醫建議安寧治療　媽媽拒放棄跑6間醫院

生老命死雖然是人知常情，但相伴十多年的愛犬突然患病，瀕臨死亡，任誰都難以接受。 台灣網友謝安平日喜歡在Facebook專頁「搖尾巴 Wiggling Tail」，分享愛犬們的生常生活。早前，她在專頁分享愛犬「虎虎」患上癌症的消息，醫生更判定牠已到末期，建議寵主把牠放棄治療。

虎虎到醫院覆診。（Facebook圖片：搖尾巴 Wiggling Tail）

獸醫判死刑

台灣捐血狗英雄「虎虎」在今年二月底突然流鼻血，謝姓主人心感不妙，便帶牠到醫院檢查，驚見牠的鼻腔長了一顆腫瘤，由於位置相當接近腦部。醫院原本安排牠抽細胞化驗，最後卻被醫院取消，指「這個沒有意義」、「建議直接進入安寧療程」，意指放棄治療，只用止痛藥減輕痛楚，等於判定死刑。

▼▼▼虎虎看來精神奕奕，鼻腔卻長了大腫瘤...點撃大圖看治療經過▼▼▼

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看著眼前仍然精伶活潑的虎虎，竟然患上不治之症，主人感到悲痛欲絕：「我在醫院看著牠流了好多眼淚，回到家深夜更是哭到睡著，覺得人生好難，生命真殘酷，而且那晚我變得懦弱又脆弱。 」

「在短短的兩個月內，我跑了6家、10幾次獸醫院。」主人不願放棄虎虎，當情緒沉澱後，她決定要帶虎虎到別的醫院求診，積極醫治牠。然而，她請教了四位專業腫瘤科醫生，他們一致認為這部位腫瘤通常是惡性，狀況不明朗，而且腫瘤壓穿腦骨，已屬末期，即使積極醫療，也沒有意義。即使接受放射治療（俗稱電療），也只能把腫瘤縮小1/3到1/2，沒辦法完全消失，甚至有機會無法改變大小。

虎虎多次於手術台上接受電療。（Facebook圖片：搖尾巴 Wiggling Tail）

奇蹟出現腫瘤突然消失

虎虎先後多次出入醫院，全身麻醉在手術台上任醫生扎針。經過一個月電療，主人早前（5月20日）再次帶虎虎到醫院做掃瞄，醫生打開掃瞄影像，原本塞滿腫瘤的鼻腔，竟然空空如也，「腫瘤都不見了！接著只需要每半年回診掃斷層確認就好。」

她在Facebook撰寫了一篇長文講述虎虎的患病經過，希望透過虎虎勉勵同路人：「在死亡面前，軟弱與悲觀無法救贖我們，但正面力量或許可以改寫命運。即使看似渺小，你也必須一試。願所有在與疾病奮鬥的人或動物，都不要輕易的放棄。」