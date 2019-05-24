【西鐵避雨狗】涉事唐狗已被愛協接收　取名「雨雨」歡迎領養

《香港01》早前報道，一隻唐狗於周一（21日）晚上大雨下走入西鐵綫列車內，隨後被港鐵職員帶走。隨後漁護署證實，狗主已簽紙棄養。 最新消息指，愛護動物協會今日（24日）已將涉事唐狗接走。愛協獸醫為狗女檢查後，發現牠身患心絲蟲病，需接受長期治療。愛協為狗女取名為「雨雨」，並將送往九龍中心領養部，稍後將會開放領養。

《香港01》記者本周一（20日）於西鐵綫列車，發現有狗瑟縮於最後一列車卡。有乘客指，該隻狗是由錦上路站「上車」，由於牠身體濕透，估計是避雨避到車廂中。港鐵職員及後把狗帶走，並通知愛護動物協會及漁護署到場協助。

漁農自然護理署周三晚（22日）證實已尋獲狗主，但對方已簽紙棄養，令避雨狗女有機會難逃被人道毀滅的厄運。及後漁護署回覆指，避雨狗女目前仍在署方轄下的動物管理中心，經獸醫初步檢查後，沒有表面傷痕，獸醫將為狗隻作進一步檢查，並盡量安排領養。

▼▼▼按圖直撃唐狗西鐵車廂避雨情況▼▼▼

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▼▼▼愛協接收唐狗，並為牠做檢查▼▼▼

身患心絲蟲病 愛協支付醫藥費

最新消息指，愛協今日已接走涉事的唐狗。愛協發言人表示，經獸醫檢查後，證實狗狗（取名為「雨雨」）患有心絲蟲病，所以需要為雨雨安排接受治療。該協會將安排雨雨前往九龍中心領養部，歡迎有意領養的市民前來探望及申請領養。

不過，由於雨雨面對新環境比較緊張及患病，所以暫時不能給前來探望者與牠互動。另外，由於雨雨患有心絲蟲病，如果領養申請獲批核，愛協會要求雨雨的領養者，須定時帶牠回來愛協中心接受心絲蟲治療，愛協將會豁免其心絲蟲病的醫療費用，費用由愛協「灰姑娘基金」支付。

市民如有意領養雨雨，可到訪九龍中心領養部，並提供基本資料。及後，愛協將會與領養者及其家庭進行面談。部份特殊情況下，愛協或會要求上門家訪。更多詳細可參考愛協網頁。