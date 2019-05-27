時裝展松鼠狗被強拖行疑失禁　品牌道歉：終止模特兒合作

本港狗狗服裝品牌「Ungugu Origin」日前舉行時裝表演，期間一名女模特兒涉強拖行狗狗，導致狗狗疑似受驚失禁。片段曝光後，該品牌被網民怒轟冷血。其後，品牌發出道歉聲明，而涉事模特兒亦隨即被起底。涉事模特兒其後承認，自己在事件中出錯，但否認虐待狗狗，又稱狗狗沒有失禁，地毯留下的液體，並非來自涉事松鼠狗。

近日，網上流傳一段狗狗在時裝表演中被強行拖走的影片，涉事品牌被網民圍攻。該品牌為專門製作狗狗服裝的「Ungugu Origin」，前天（25日）下午於D2 Place舉行狗狗時裝展。

右圖可見狗狗走過該段路後，留下水跡，疑似失禁。（Facebook@Christina Chow Suen）

片中一頭身穿藍衣的白色松鼠狗半坐在地上，看似不想走路；然而走在前方的模特兒仍藉狗繩強行拖拉牠，逼迫牠狼狽地前行。從片段中可見，紅地毯在狗狗被拖行後出現水跡，疑似嚇至失禁。有網民昨日（26日）將片段分享至Facebook，並留言指「不知所謂」，逾千名網民隨即留言附和。

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「Ungugu Origin」昨夜發出道歉聲明，指對事件表示驚訝及遺憾，在了解事件後證實屬模特兒的個別行為，已即時終止日後與該模特兒的合作。另外，聲明中亦承諾日後絕不容許同類事件發生。