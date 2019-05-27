【彭福公園】哥基遭咬傷眼角需縫針　狗主警告小心惡犬

上周六（25日）網民羅小姐帶同家中的哥基犬到彭福公園，豈料卻被他人的雪橇犬襲擊，令她生氣不已。事主稱，雪橇犬主人其後拒絕賠償全額，並著羅小姐「體諒」狗狗間玩耍時有受傷；羅小姐最終放棄追討賠償，直言：「我在意嘅係狗主嘅態度！」

網民羅小姐上周六（25日）與愛犬Maru出遊，到沙田彭福公園嬉戲。期間，Maru遭另一雪橇犬咬傷，傷口深至見骨。羅小姐憶述當時情況指，場內有狗主免費派發狗零食，引起騷動。她及其丈夫立刻提高警惕，不讓Maru靠近那一帶。

哥基犬的左眼眼角受傷，傷口深及骨。（Facebook@Alia Law）

就在派零食一事正準備曲終人散之時，附近一頭雪橇犬竟突然攻擊Maru，咬傷其左眼眼角。Maru當時立刻朝雪橇吠叫，前者其後回頭時已血流如注。雪橇犬的主人聞訊趕至，看了Maru一眼後僅輕描淡寫地說道：「哦，好小事啫，個傷口咁細」，令羅小姐氣憤難耐。

雪橇犬的主人只願意賠償一半金額。（Facebook@Alia Law）

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羅小姐立刻帶Maru求醫，並引述獸醫指傷口深及骨，需要縫針。她其後輾轉聯絡上該雪橇犬的主人，要求賠償。她直指對方疏忽照顧狗狗，事發時站在整整5米遠的位置；然而對方卻在傾談期間不停推卸責任，表示只願意賠償一半金額。

最終，羅小姐決定不追討賠償，將這段經歷分享至Facebook並寫道：「我在意嘅真唔係錢，如果幾千蚊可以無事發生過，加多十倍我都肯畀！！我在意嘅係狗主嘅態度」，提醒其他狗主到訪彭福公園時小心安全。