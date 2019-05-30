【唐狗與小孩】媽媽拒理旁人棄養忠告：有狗陪成長　小孩會不一樣

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Facebook專頁天使毛孩與惡魔小孩的Yuki投稿，分享了家中毛孩與小朋友一起成長的故事。其實小孩和毛孩當然可以一起生活，而且可令生活更多姿多彩呢！

誰說小朋友和狗狗不能共存？他們相親相愛，便能證明是完全沒問題。（facebook@天使毛孩與惡魔小孩）

毛孩同小孩是否可以共存？有了BB就要放棄家中毛孩？我養了唐狗衍衍13年，陀住惡魔（小孩）的時候，當時的衍衍只有10歲，但有無數聲音叫我放棄衍衍，有些認識的人、甚至陌生人都會提出好心「忠告」，聽得最多的是：「佢咁大隻你唔驚佢咬你個B？」

【點擊圖片放大看，毛孩與小孩的成長過程，每張都是窩心回憶】

小生命快將出世，狗狗還是忠誠的陪伴著。（facebook@天使毛孩與惡魔小孩）

其實養了衍衍這麼久，由於牠的體形不算細少，加上外貌似狼狗，外人都會認為牠性格十分惡，所以久不久散步都會聽到家長「教仔」：呢隻狗會咬人架。」最初我以為自己己習慣這種說話，但懷孕時可能受荷爾蒙影響，覺得自己無法保護衍衍：「點解佢乜都無做過要畀你話？點解你唔了解佢，就會覺得佢會咬人？」

講者可能無心，但聽者有意，一路摸住衍衍，眼淚不自覺地流。好吧！既然大家都覺得毛孩同小孩係不能和平共處，我用行動證明比你給你們看！

~點擊圖片，細看天使毛孩與惡魔小孩成長回憶~

小孩和毛孩一起健康成長，打破許多傳統與荒謬的誤解。（資料圖片）

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毛孩與小孩可否共存？我相信，最了解毛孩的人，不是外人而是你自己，相信他也相信自己吧！小朋友有毛孩陪伴成長，你會發現很多不一樣！

想知道更多衍衍與小孩們的互動生活日常，可追fb專頁：「天使毛孩與惡魔小孩」。

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