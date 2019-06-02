【萌寵充電站】港柴犬情侶網上貼婚照　維繫甜蜜關係全靠這招　

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 誰說狗狗只能是「單身狗」？網民Winnie日前（30日）分享了一對柴犬情侶的甜蜜婚照，主角正正就是她的愛犬「包包」及其丈夫「肥肥」。這對情侶穿上西式及中式婚禮服裝，默契十足，簡直羨煞一眾「單身狗」！

約3歲的「肥肥」和約兩歲的「包包」是對如假包換的情侶，前者體型較大，毛色呈赤色；而後者則擁有一身胡麻色的毛髮。日前，「包包」主人Winnie在Facebook群組「全港愛柴同盟」分享牠們的婚照，令人隔著螢幕也能感受牠們的甜蜜。

我們結婚了！（Facebook@肥肥·包包·生活の日常）

▼▼▼▼▼點圖欣賞「包包」和「肥肥」的甜蜜婚照▼▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

年多前，「肥肥」在街上偶遇「包包」，自此便墮入愛河。因其主人們住所位置接近，「地利」成為了牠們戀情的助燃劑；「包包」經常到訪「肥肥」家，一留便是一整天。即使雙方主人沒空帶牠們散步，如膠似漆的牠們也會視像通話，見對方一面。

一旦整天也沒機會見面，牠們就會變得垂頭喪氣。當聽到主人提及對方名字，便會立即豎起耳朵，跑到家門前等候，相思之情不言而喻。

要是主人沒空帶牠們散步，牠們便會視像通話。（受訪者提供）

▼▼▼▼點圖放大看史上最甜蜜的柴犬情侶▼▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

性格善良的「肥肥」更是個絕世好老公，皆因牠總會耐心地遷就「包包」，即使食物及玩具被牠搶去，也絕不生氣。雖然「包包」經常欺負老公，但Hannah表示牠在外絕不發脾氣，僅在面對老公時候才會較調皮。

就在「肥肥」和「包包」打得火熱之際，牠們的飼主也逐漸變得熟稔。Hannah笑言現時與Winnie成為了密友：「佢嘅信息一定喺最頂㗎，每次都唔使搵佢個名，因為佢一定send咗訊息嚟。」

二人為這對小情侶開設了Facebook專頁，紀錄牠們的恩愛點滴。除了共同的專頁外，「肥肥」和「包包」亦分別有個人專頁，要是想了解牠們日常生活的話，不妨到其專頁瀏覽一下。