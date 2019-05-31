愛貓突猝死　父母同日逃過空難　聽完神明一句話主人即淚崩

唐貓「咪咪」上月初逝世，而飼主的父母碰巧在同日遇上空中意外，最後幸好沒事。主人稱在同一天得悉父母平安，以及愛貓離世，內心五味雜陳。她其後稱，在拜神時曾聽到一把聲音，指貓貓為報恩捨命為她家擋剎，叫她即場淚崩。

台灣飼主貢丸（化名）原本養有一隻14歲的唐貓「咪咪」，可惜後者在4月初猝死，對她造成甚大打擊。同日，她知悉父母險遇上空難但平安著陸；短時間內面對噩耗及死訊，使她百感交集。

14歲的唐貓「咪咪」在4月初猝死 。（東森新聞）

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她起初並未將兩件事聯想在一起，但當她日前拜神時，赫然聽見一把聲音：「貓貓感謝養育之恩，幫你們家擋了一個煞。」聽到這句話，她不禁潸然淚下。

在「咪咪」離世當天，主人及其丈夫離開家門，剩下「咪咪」在家。他們從實時家居監控系統中，看到「咪咪」反常地躺在地上睡覺，就連面對著最討厭的掃地機械人也毫無反應。他們深感不妙，隨即起程回家，可惜仍趕不及送別愛貓。後來，主人接獲其父母乘搭的飛機在半空起火的消息，最後幸好平安折返。

「咪咪」報夢預告她即將收養新貓，其友人於翌日果真送來一隻虎斑貓。（東森新聞）

事發後，她夢到「咪咪」帶著另一隻貓到她面前；翌日，其友人果真送來一隻虎斑貓，令她又驚又喜。她表示，自己雖然並非迷信的人，但箇中巧合和神秘聲音確實令她大為感動：「真的很謝謝這個懂事的孩子。」

她收養了該虎斑貓，並取名為「阿肥」。在牠身上能看到「咪咪」的影子，因二人同樣調皮；但她也不停自我提醒，「阿肥」是獨一無二的貓，絕非其他毛孩的替身。她感概道：「兩個寶貝都是我的乖孩子，希望咪咪在另一個世界過得很好。」

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