異形貓染肺炎快死　暖男用愛心救回　痊癒後竟進化變不同品種？

台灣一名愛心男救起一隻垂危小貓，悉心照顧下成功擊退病魔，更令小貓從瘦弱的「異形」變身成截然不同的美貓，就連毛色也完全不同，讓人刮目相看。

「蘋果」半年前仍是一頭瘦弱的白色小貓，身患嚴重肺炎，獸醫指牠存活機率甚低。但牠幸運地遇上台灣新北市一名善心男，後者帶了牠回家，並不離不棄地加以照顧。他的努力創造了奇蹟，成功救回在鬼門關前徘徊的「蘋果」。

「蘋果」從白色小貓，蛻變成典型的暹羅貓。（Facebook@女兒貓貓的成長日記）

事源於今年初，該男子路過一家寵物店，看到櫥窗內的「蘋果」瘦弱得像異形般，就起了照顧牠的念頭。起初寵物店不願售出「蘋果」，只打算將牠「私下處置」；但他不輕言放棄，終成功說服老闆用原價的三分一將「蘋果」賣給他。

「蘋果」現已變成可愛的暹羅貓。（Facebook@女兒貓貓的成長日記）

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他隨即帶「蘋果」求醫，獸醫指出後者的肺部近半呈白色，證實患有嚴重肺炎，可謂九死一生。但他卻堅持要陪「蘋果」奮鬥至最後一刻：「我（當時）聽完後心都碎了，只有1%的機會我都要救活她。」在藥物及生肉罐頭的補充下，「蘋果」於3個月後成功擊退病魔，逐漸變得健康活潑。

隨著健康好轉，「蘋果」的毛色竟大變；從全白變成典型暹羅貓的模樣，面部及耳朵的毛髮明顯轉黑。善心男將「蘋果」的故事分享至其專頁，留言祝福愛貓：「希望『蘋果』能健康的一直陪在我們身邊，愛妳。」

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