【萌寵充電站】金毛犬闖迪士尼變小飛象　因為要執行一項重要任務

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次要介紹的兩隻狗狗是服務犬Sparrow和Henry，牠們因為訓練需要，去到美國迪士尼樂園裏實習。在工餘時間，Sparrow和Henry不約而同地情傾園裏的卡通人物，並留下不少有趣相片。網民看到這些照片，心都被融化了，果然迪士尼是個夢想樂園。

在5月底，有服務犬到迪士尼做訓練實習，牠們更在工餘時間，與樂園裏的卡通人物有零距離接觸。由於不少迪士尼人物也是毛孩般的樣子，因此服務犬都好像對牠們一見鍾情，留下的相片有趣又感人。

我會在這裡好好學習。（instagram@goldensparrow.assistancedog）

迪士尼樂園是容許服務犬進入園區的，不過需要預先申請。這次介紹的兩隻萌寵Sparrow和Henry，牠們都是服務犬，並在5月份時到訪了美國迪士尼樂園。由於服務犬有機會帶主人到迪士尼園區，因此預先給予牠們實習機會，能增加狗狗自信與穩定性，遇到大量陌生人在旁也不會感到不安，對日後繼續接受專業訓練十分有用。

Sparrow是隻金毛尋回犬，牠與訓練員專誠從英國坐飛機，飛抵美國佛羅里達州的迪士尼樂園裏接受訓練。牠的訓練員更為Sparrow開設了IG帳號，以記錄牠的學習情況與進度。這次在迪士尼樂園裡，Sparrow遇到星球大戰中的Chewie，這個全身毛髮的卡通人物，與Sparrow有近距離接觸，更留下親吻照，令不少網民相當感動。除遇到Chewie外，Sparrow還遇到反斗奇兵的Jessie。Jessie一臉驚喜的樣子，配合Sparrow情深款款的凝望，畫面亦相當有趣。

這張情深款款的對望，Sparrow是否已迷上了星球大戰裏的Chewie？（instagram@goldensparrow.assistancedog）

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另一隻金毛尋回犬Henry，今年才2歲，仍是在訓練中。牠多次與訓練員主人Jessica到訪位於奧蘭多的迪士尼樂園，留下不少有趣的相片與影片並在IG上與網民分享。Henry多次進出迪士尼樂園，所以對園區的卡通人物十分熟悉，更會一起互動。例如Henry便曾戴上頭套扮小飛象，與Pluto一起拍互動照等等，都相當有趣。

Henry與訓練主人Jessica一同到訪迪士尼樂園實習。（instagram@kinghenryofnashville）

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這兩隻服務犬笑臉迎人，在樂園裏也十分開心，如果你能遇到牠們，相信也會被快樂笑臉感染。透過這些訓練實習，可令服務犬更喜歡與人親近，成為更加盡責的服務犬，為有需要的人提供服務！