所有生命都是平等的！ 當寵物身體出現殘疾情況時，作為寵主的當然很擔心，也希望能減輕牠的痛苦。在遼寧便有人為寵物們度身訂製輪椅，讓殘疾動物也能有體面地活著。

生命是平等，不應因殘疾而被削去生存的權利。（微博@澎湃視頻）

高曉東生活在中國遼寧，早年北漂時，曾見到有寵主為殘疾愛寵製作簡易的輪椅，令愛寵可行動自如。當回到老鄉時，發現有許多寵主也有此需要，於是自己便開始研發與動手製作寵物輪椅。

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高曉東早年在北京時，留意到寵物輪椅的需求很大。（微博@澎湃視頻）

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起初，他製作的輪椅很簡陋，只是幾條鋼條拼合起來，後來才使用焊機拼接，令輪椅更牢固。亦開始便用不鏽鋼材料，並在國外買來寵物輪椅作參考。經過不斷的改進。自2006年至今，高先生已為過萬寵物製作輪椅。他指當中最多的是為狗狗製作輪椅，而貓咪、山羊、馬及兔子等專用輪椅也有製作過。

~點擊圖片，看製作寵物輪椅前必須提供的4項資料~

【了解病情】每張寵物輪椅都是心血結晶，因此更需要了解殘障毛孩的身體情況。（微博@澎湃視頻）

高先生指他知道這些輪椅，能讓殘障寵物重拾自信，重新鍛鍊回肌肉，有些更能夠學會走路，將生命延緩了一段時間。不少寵主都會帶著殘障愛寵到訪，為愛寵度身訂造最適合的輪椅。

焊接後的輪椅更穩固，就算大型狗狗也可使用。 （微博@澎湃視頻）

每張輸椅獨一無二

高先生知道每隻寵物所需的輪椅都有不同，因此在製作時都特別用心。他會聯絡寵主，並詳細了解殘障寵物的情況，例如牠們殘疾是天生或出了意外？然後是寵物高度、身體前後間距離，以及寬度。由於製作輪椅需時，有時候輪椅剛製作好，狗狗還沒來得及使用就離世了。有些寵主接受不了，索性把輪椅和寵物一起安葬，希望牠們在另一個世界裡，能夠開心地奔跑。

現時高先生家裏養著3隻狗狗，都是在路邊撿回來的。 （微博@澎湃視頻）

高先生表示，這些年來賺的錢雖然不多，但總算能夠糊口，而他最希望的，是讓到這世界來走一趟的小動物，也能夠感受到溫暖。