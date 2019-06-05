【倚天屠龍記】曾舜晞收養流浪芝娃娃　後悔疏忽照顧致狗狗身亡

劇集《倚天屠龍記》近日在港熱播，討論度甚高，連帶一眾主角也人氣急升，包括曾舜晞、陳鈺琪及祝緒丹。 故事的主人公不但外型俊美，原來每位也是愛心滿載的寵主，當中陳鈺琪所養的寵物絕對讓你意想不到。

張無忌（曾舜晞飾演）

《倚天屠龍記》中的主角張無忌由曾舜晞飾演，年僅21歲的他不但外型帥氣，原來還愛心爆棚。他在2016年拍攝劇集《擇天記》時，領養了一隻流浪狗的芝娃娃。

曾舜晞他當時在劇中的角色叫「唐三十六」，因此他便為這隻棕色的芝娃娃取名「三十六」，以紀念他們的相遇。他們初見時「三十六」僅兩個月大，曾舜晞第一眼便決定要帶牠回家，曾言：「不管多大困難我也要把牠養好。」

曾舜晞飾演主角張無忌。（微博@曾舜晞Joseph）

或許因自幼流落街頭，「三十六」常被各種小病纏身，是位醫院常客。曾舜晞當時因工作關係，無法經常親自陪伴在側，只好讓親友代為照顧「三十六」的起居。在某次外出散步時，「三十六」不慎吃下路邊的老鼠藥，不幸身亡。知悉此事後，曾舜晞坦言非常內疚：「我沒有盡我最大的努力保護牠。」其後，他曾在公開場合分享這段經歷，並提醒他人切勿疏忽照顧寵物。

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趙敏（陳鈺琪飾演）

另一主角陳鈺琪在劇集《倚天屠龍記》中飾演趙敏，性格古靈精怪，足智多謀。外表柔弱的她養有一隻狗狗，然而這隻狗並非嬌小的小型犬，而是戰鬥力驚人的比特犬。她早在2017年已經開始飼養這隻棕色的比特犬，並將狗狗取名為「鋼豆」。

陳鈺琪不時也會在社交平台分享愛犬的相片，將愛犬介紹給粉絲們認識。在她最新發布的相片中，只見「鋼豆」一臉不屑地看著她，似乎對於她的熱情不太受落，令粉絲們不禁大嘆「鋼豆」身在福中不知福！

陳鈺琪在劇集《倚天屠龍記》中飾演趙敏。（微博@陳鈺琪yukee）

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周芷若（祝緒丹飾演）

在《倚天屠龍記》飾演周芷若的祝緒丹也是位寵主，與陳鈺琪相反，她的寵物非常符合大眾的想像。她現時養有一隻名叫「傻妃」的布偶貓，及一隻龍貓。她偶爾也會分享「傻妃」的照片，從相中可看出「傻妃」白毛藍眼，毛色亮麗，相信她必定花了不少心思照顧「傻妃」。

據了解，她從小就富有愛心，曾飼養不少動物，包括金魚、兔子、狗狗，家裏簡直就像個動物。為了成為一位盡責的「剷屎官」，聽說她還會上網熟讀養貓知識，絕不假手於人。

祝緒丹在《倚天屠龍記》中飾演周芷若。（微博@祝緒丹Bambi）

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