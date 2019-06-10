柴犬送小主人上學後發生「意外」　主人狂踏油門趕回家

縱使再乖巧的狗狗，也會有犯錯的時刻。日前台灣一頭柴犬因趕著送小主人上學，於是將自己的如廁大事擱置；豈料在成功護送小主人後，竟在回程途中於主人的坐駕上大便，令主人哭笑不得。

上周二（4日），台灣一名黃姓飼主在Facebook群組「柴犬司令部」分享一則難忘經歷，圖文並茂地表示愛犬因按耐不住，而在其電單車上大便。帖文引起不少有同樣經歷的「受害者」，道出狗主們的心聲。

柴犬Momo每天均會與飼主一同送家中小主人上學。（Facebook@黃佳怡）

黃姓飼主與愛犬Momo居於嘉義市，Momo每天均會與她一同送家中小主人上學。平時Momo習慣吃完早餐先如廁，然後才跳上飼主的電單車出發。然而，日前Momo用餐後驚覺小主人已準備出門，於是顧不及如廁便趕忙跟上大隊，唯恐被飼主遺下。

豈料就在小主人下車後，Momo立刻在車上大便。（Facebook@柴犬司令部）

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豈料就在小主人下車後，黃姓飼主駕車回程時驚覺腳下傳來一股臭味，原來是Momo在車上大便。黃姓飼主當下尷尬又無奈：「牠是在機車行進中拉的，我低頭一看，立刻決定回家，停紅綠燈超怕被隔壁聞到。」

短短數天，帖文已引來二百多名狗主留言，紛紛表示感同身受，並附上狗狗在坐駕如廁的圖片，令黃姓飼主笑言「找到知音了」。