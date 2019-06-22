【遛貓】肥肉貓「金金」最愛落街散步識朋友　用脂肪帶給街坊快樂

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Dora Dong投稿，分享她遛貓的經歷。在遛貓的過程中，更認識到志同道合的朋友，並希望為愛貓投考貓醫生，將快樂帶給身邊人。

從養貓貓開始便想「為何只有遛狗？沒有遛貓？」，於是在金金4個月大的時候訂了一架寵物車，嘗試和牠四處走走。結果發現金金很喜歡到街上逛，由坐車廂內開始，至坐車頂，至現在戴着貓繩自己四處走。

【點擊圖片看金金散步的英姿】

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貓咪愛散步

金金剛滿一歲，牠十分享受外出的過程，會自選行走路線，到處探索，牠更與家中附近餐廳的貓貓成了好朋友，懂得路線由家中走至餐廳找朋友呢﹗連續的下雨天不能去逛街，金金在家便變成憂鬱小生，牠更嘗試自行開門鎖外出，令我啼笑皆非。

由於住在遊客區，遛貓又是較罕見的情景，所以金金開始變了「明星」，牠讓人隨意觸摸，帶給別人歡樂，聽到別人對金金的讚美，我這個媽媽也感到十分驕傲。有一次帶金金逛街，有一對聾啞夫婦很喜歡金金，與牠玩了很久，又和牠拍照留念，離開時我看到他們滿足愉快的表情，我因此萌起了帶金金投考貓醫生的念頭。

很少人會去遛貓，引此引起不少人好奇圍觀，當然也想摸摸金金。（Dora Dong）

安全最重要

我知道有很多人認為遛貓是很危險的事，因為大部分的家貓十分擔小，容易受驚。但有了照顧金金的經驗，讓我明白凡事不是絕對，否則貓醫生便不能存在。有一天，在網上看到網民攻擊別人遛貓，於是我化身正義之士，在網上作出回應，竟然因此認識了兩位志同道合之士。從此我們成為好朋友，定期舉行貓聚，一起去遛貓及分享彼此養貓的經驗，每次貓聚都十分愉快。

由坐車廂內開始，至坐車頂，至現在戴着貓繩自己四處走。（Dora Dong）

每天需應付繁忙的工作，帶金金四處逛逛已成了每天最放鬆愉快的事情，看見牠如小獅子般自信地在路上走着，探索周遭事物，讓我忘記一切煩憂，靜靜地享受着我們兩母子的愉快時光。

下雨天，在家憂鬱情景。（Dora Dong）

金金已報名投考貓醫生，希望考試成功，能走到社區為病人及有需要的人士帶來健康療效，繼續成為媽媽的驕傲。

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