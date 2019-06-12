狗狗戰士全副武裝出街街　網民：生化襲擊也不怕

到底要怎樣保護自身免受大雨淋濕呢？有網民便分享了愛犬「米菇」的戰鬥裝備，準備對抗連日來無情的大雨！

「米菇」的生化戰爭裝。（Facebook圖片：跟著有其甜 Follow Through The Force）

網民早前在Facebook專頁「跟著有其甜 Follow Through The Force」分享愛犬「米菇」下雨時的防禦裝備，牠身穿白色雨衣，把頭部、身體統統都包著，臉上還帶上了護目鏡，只露出了腳掌和臉，猶如穿上「生化戰鬥裝」！

網民鬼馬地寫上：「已做好本週強烈梅雨季的準備，大家的毛孩在雨天時有什麼裝備呢？」這身雨天作戰裝扮看來非常成功，無論頭部還是身體都可以完美地保護著！不過看著米菇一身打扮，相信任誰都比不過牠了！即使面對核危機，米菇大概都可以輕鬆穿過幅射現場，更何況是一場雨呢？

▼▼▼米菇有不少經典造型！點撃看大圖！▼▼▼

▼▼▼米菇是隻混種狗，多年前得好心主人收養！點撃圖片看故事！▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

除了這一身戰鬥裝，網民過去亦張貼了不少米菇的「戰鬥」造型，當中包括墨鏡。即使不是下雨天，網民偶爾也會為米菇戴上護目鏡，做足全套保護準備！避免眼睛被太陽曬傷！

網民看到米菇特別的扮相都紛紛留言，部份網民指：「我看成防毒面具」、「核生化作戰裝備？」亦有網民張貼愛犬夏季的準備裝扮。即使米菇看起來有點誇張，不過用於無情的大雨下，的確能夠好好保護牠。