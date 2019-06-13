【巨貓】以為養了隻小貓　誰料長大後體型比牧羊狗還大

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 貓咪嬌小可愛，很多人都喜歡抱在懷裏。但如果牠身長1.2米呢？澳洲有隻緬因貓，牠身長1.2米，體重達30磅，基本上與一隻大狗無異。不過牠始終是貓咪，最大嗜好是食、玩和睡，也喜歡討摸討抱。

主人要牢牢地把貓咪抱實，因為牠真的很大隻。（instagram@omar_mainecoon）

這隻大得驚人的貓咪叫Omar，今年已6歲，牠與主人Stephy Hirst生活在澳洲墨爾本。Stephy表示Omar小時候和其他貓咪無異，不過1歲開始體型便不斷增長，現在已是成年的牠，保持著1.2米身長，以及30磅的體重。

我是Omar，今年6歲！（instagram@omar_mainecoon）

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緬因貓屬大型貓咪

或許你也知道，一直以來緬因貓是貓界中體型最大的品種之一，但Omar的魁梧身材，卻可以冠絕緬因貓界。在2017年時，Omar已打破了《健力士世界紀錄》裏的「世界最長家貓」紀錄，至今一直無人打破。

這是我小時候的相片，是否很可愛呢？（instagram@omar_mainecoon）

除了Omar外，牠的主人Stephy還養了兩隻牧羊犬，當大家並排在一起時，牧羊犬便顯得沒這麼大了。最近Omar又多了一個妹妹，牠是一隻小黑貓，當牠們相遇時，懸殊的身形實在令人感到驚訝。

主人你只是小三！我才是正室。（instagram@omar_mainecoon）

Stephy表示，現時家裏的梳化早已成Omar的專用床舖，縱然牠曾經很喜歡到主人房的床裏去睡，但Stephy如今已不讓牠進睡房了，「因為牠在床上佔的空間實在太大了！」而Stephy指Omar的日常，就是在彈牀或梳化睡覺，然後不斷喵喵叫要求吃更多生袋鼠肉，還有就是晚上不斷在吵，令所有人都不能入睡！

不過說到底，Omar體型雖然大，但卻有顆溫柔的心，也喜歡與小朋友互動。Stephy更稱Omar是「溫柔的巨人」。