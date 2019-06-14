【玉林狗肉節】一文看清5個網上聯署途徑　一起叫停血腥狗肉節

每年一度的「玉林荔枝狗肉節」定於夏至舉行，即下周五（21日）開始。每年到了這個血腥節日，都會數以萬計的狗狗被屠宰，而多年來各個國際動保機構均極度關注事件，利用不同方法要求停辦狗肉節，當中最常見的手段正是網上聯署。今年亦不例外，《香港01》寵物頻道整合了5個聯署方法，希望聚集更多聲音，叫停狗肉節。

隨著國際社會越來越關注動物權益，要求停辦玉林狗肉節的呼聲越來越高漲，令狗肉節近年明顯變得較冷清，狗販亦刻意低調行事。即使你是一個沒權沒勢的普通人，其實也可出一分力聲討狗肉節，而最簡單的正是參與網上聯署。

國際社會要求停辦玉林狗肉節的呼聲越來越高漲。（資料圖片）

數年來，不少國際動物保護機構及網民均曾發起網上聯署，如「國際人道協會」（Humane Society International）及「 多多動物權益組織」（Duo Duo Animal Welfare Project）。後者於5年前發起聯署，至今已有逾350萬名網民參與，人數為眾多聯署之冠。除了這些持續進行中的聯署外，每年也出現不少僅針對該年的聯署，反覆訴說著一個爭取多年的請求──停辦狗肉節。

有超過350萬名網民參與聯署，要求停辦狗肉節。（資料圖片）

▼▼▼在狗肉節的短短10天內，數以萬計的狗隻會被屠宰▼▼▼

＊＊以下圖片或引致不安＊＊

+ 8 + 7 + 6

要是未能親手參與營救，而又不欲袖手旁觀的市民，可參與以下持續進行中的聯署，以民意向狗肉節施加壓力。以下是5個網上聯署的途徑：

【1】《停辦玉林狗肉節！》(按此參與聯署)

由民間組織「 多多動物權益組織」（Duo Duo Animal Welfare Project）發起的聯署，至今已有逾350萬名網民參與，為最多人參與之聯署。

【2】《停辦2019年玉林狗肉節》(按此參與聯署)

由一名英國網民發起的聯署，暫時約有24萬人參與，目標為收集30萬個簽名。聯署目的為抗議狗隻在被屠宰前遭暴力對待，包括被活生生剝皮及放進熱水中。

【3】《為2019年玉林狗肉節畫上句號！》(按此參與聯署)

聯署目標為5萬，現時已有4萬多名網民參與。發起人為外國網民，表示希望藉此向中國的領導層表達不滿。

【4】《立刻停辦玉林狗肉節！》(按此參與聯署)

3年前開始的網上聯署，表達徹底取消狗肉節的訴求。至今已收集140多萬個簽名，距離目標僅剩數千人。

【5】《停辦中國廣西玉林的狗肉荔枝節》(按此參與聯署)

由非牟利機構「Fight for the innocent」發起的聯署，向玉林市政府表達不滿。聯署暫已收集逾50萬個簽名，約為目標人數的一半。

在聯署以外，各個組織紛紛以不同行動營救狗隻。曾有愛護動物人士以買狗形式「救得一隻得一隻」，並等待有心人領養，而狗販們卻賺得盆滿缽滿，動輒賺十多萬。也有義工攔截運送狗隻的貨車，在狗隻抵達玉林前將牠們救走，再另覓領養者。