【狗行為】發生命案！？灰姑娘心虛擋路　原來房裏藏......

狗狗是人類忠誠的朋友，即使牠搗亂、犯錯，結果還是會向主人認錯，請求他原諒。 早前，台灣狗主在Facebook群組裡張貼了一段影片，內容是混種犬「灰姑娘」站在梯間瑟縮顫抖，不讓狗主回到房間，彷彿在說：「不要過來...」到底房裡發生了什麼事呢？

灰姑娘：「別過來......」（受訪者提供）

狗主薛貝拉早前（6月18日）於Facebook專頁「米克斯傳奇」發佈了一段影片，影片裡混種犬「灰姑娘」，瑟縮顫抖地站在梯間裡，耳朵向下呈飛機耳的狀況。牠擋著主人的去路，主人更在描述寫上「爸爸要上樓，灰姑娘這個臉......樓上一定發生命案了！」

走到樓上，發現廁所滿地垃圾，牠還把沾了屎的紙巾丟到床上......主人只能崩潰地看著一片混亂的房間，哭笑不得。原來灰姑娘並非第一次把沾大便的紙巾叼出來，早在本月初牠才因為咬著紙巾而被罵。

▼▼▼灰姑娘看起來超可憐！到底牠怎樣以身擋路呢？點撃看影片！▼▼▼

▼▼▼灰姑娘是隻很可愛的混種狗！平日最愛翻垃圾筒！點撃圖片看更多！▼▼▼

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灰姑娘太愛沾了屎的紙巾，所以特地買了有蓋子的垃圾筒，結果牠還是把垃圾叼出來...由於影片只拍下灰姑娘顫抖的樣子，沒有拍到房裡的情形，結果有不少網民留言說：「好想知道樓上怎麼了」、「想看案發現場」，得知牠咬到髒紙巾後，還幫牠求情：「灰灰很自責，給牠摸一下」、「好無辜的表情，原諒牠吧！」，亦有網民建議主人在「廁所垃圾桶加鎖」。

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