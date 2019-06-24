【最醜狗狗】大賽冠軍出爐　七年前逃過安樂死一劫

美國每年都會舉辦「世界最醜狗狗大賽」，今年比賽在上星期五（6月21日）於加利福尼亞州的佩塔盧馬舉行，今屆一共有19隻狗狗入圍，冠軍由一隻名叫Scamp the Tramp（簡稱Scamp）的狗狗獲得。 這次已是Scamp第四次參加「世界最醜狗狗大賽」，牠在去年獲得亞軍，今年再接再厲終於贏得冠軍的寶座。

世界最醜狗狗大賽2019冠軍：Scamp the Tramp

大家還記得「世界最醜狗狗大賽」嗎？這比賽每年均在美國舉行。比賽上星期五（6月21日）於加利福尼亞州的佩塔盧馬舉行，參加狗狗一共有19名，比賽最終由名叫Scamp the Tramp（簡稱Scamp）的狗狗，撃敗18位參賽者，奪得冠軍。

比賽當日，各參賽狗都需要走過紅地毯，大家出盡渾身解數，把長舌頭伸出，以最奇怪的步姿，讓評審一睹牠們的醜態，結果由第四次參加比賽、去年亞軍的Scamp吐氣揚眉，勇奪冠軍！

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狗主Yvonne Morones接受訪問時指出，Yvonne形容Scamp的毛髮是自然捲，顏色呈銀灰色，看起來跟英國拳撃手Don King非常相似。

Scamp以前在街上流浪，及後被收容所救走，但一直找不到領養者，七年前險被安樂死，幸好Yvonne剛好遇到Scamp。牠現在是位動物治療師，定期在老人院探望老人家，亦會陪伴幼童一起學習。Yvonne認為，Scamp「偉大的個性」最贏得人心。

上屆冠軍是名為「Zsa Zsa」的英國老虎狗。（VCG）

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美國每年都會舉辦「世界最醜狗狗大賽」，主辦機構希望透過讚揚外貌較醜的狗狗，令到那些外貌不討好的狗狗，能獲得關注。那些參選的犬隻，大多數都曾經遭遺棄，或在街頭流浪被帶到動物收容。發言人指出，「我們希望透過牠們，展示出那些曾被遺棄的犬隻，現在都被收養，並擁有一個美滿的家。」

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