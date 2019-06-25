每年的6月24日是「貓貓征服世界日」（Cat World Domination Day），昨夜Facebook的官方帳戶也換上貓貓頭像，歡度此節日。貓星人向來被尊稱為「主子」，而人類則甘願俯首成為「貓奴」，可見牠們正逐漸征服世界！ 有外國網站列出10大「有意侵略貓星人」特徵，快看看你家主子是否符合吧！

「貓貓征服世界日」由一名外國網民於2012年發起，當初目的只為紀念其愛貓Sparkle的10歲生日，但現時已發展成一個與眾同樂的節日。就連Facebook官方帳戶也於昨夜更換頭像，在「f」字上加上貓貓來慶祝此節日。

每年的6月24日是「貓貓征服世界日」（Cat World Domination Day）。（Sparkle cat）

相信不少人也是首次聽聞這節日，對於為何紀念生日要提出「貓貓征服世界日」感一頭霧水。

事實上，這節日的由來，全因Sparkle並非一隻普通家貓！早於2003年起，牠的飼主便為牠開設網上專欄，以貓的身分為貓讀者提供建議，教導貓友們如何征服人類。專欄大受歡迎，並在4年後結集成書。

可惜Sparkle在2015年離世，無緣繼續慶祝「貓貓征服世界日」；而一眾網民則在其逝世後接力延續「貓貓征服世界日」，堅持每年也慶祝一番。

有外國網站列出一系列「有意侵略貓星人」特徵，想知道你家中的主子是否有意征服人類？看看牠是否符合以下描述吧！

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