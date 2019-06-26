【虐狗】柴犬被高壓水槍射　慘叫聲不絕　網民轟：皮肉都裂開了

狗狗跟人類不一樣，身上沒有穿上衣服，容易沾得滿身骯髒，需要時常清潔，但大家有見過這樣的清潔方式嗎？ 昨天（6月25日）上午台中市懷疑發生一宗懷疑虐狗案，有網友在Facebook群組裡，張貼了一段影片，鏡頭拍到有狗主以加油站裡的高壓水槍，為柴犬清洗，影片發布不到一天，已經惹來無數網民留言抨擊，有網民更建議將該狗主人肉起底。

狗主用高壓水槍為柴犬洗尾巴，感到不適而吠叫。（影片截圖）

有網民昨天（6月25日）在Facebook群組「●【爆廢公社公開版】●」裡，大字寫上「洗車的高壓水槍不是給你拿來洗狗的」，並貼上一段影片。

她指昨天在台中市東區上班途中，突然聽到有狗的慘叫聲，及後有客人跟她說，有位狗主在對街的加油站，拿著洗車專用的高壓水槍，她馬上外出查看，發現有位男子正單手揪起身前的柴犬，把水射向牠的後腿、尾巴，柴犬懷疑被高壓水槍射傷，過程裡多次悽慘地叫起來。

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網民舉報事件

當時網民只有她一位女生在上班，所以沒法前往加油站追趕狗主，只好把他懷疑虐狗罪證拍下。她及後已經通知台灣動保處，希望有關當局介入事件，惟檢舉案需要14個工作天處理，目前仍未有進一步消息。

「這是高壓水槍，也不是霧狀的，清楚看到狗有被噴了！狗的尾巴有血管、有神經，不是沒血沒肉的！」網民把影片上截到Facebook後，不到一天已經有逾6000位網友關注，不少網友都表示曾經意外被高壓水槍射到身體，「這個沖人皮肉都會裂開了」、「那水槍的壓力噴出來不亞於刀片」、「狗狗信任你才沒反抗，不然牠這麼痛大可以直接反撲的！」。

亦有不少網民留意到狗主用「丟」的方式把狗帶回車上，「最後還把毛小孩丟回前座」、「看他把狗丟上車，就知道對狗的態度」。網民們認為動保處調查時間太長，更留言建議「肉搜」這位狗主，讓他及早得到制裁。