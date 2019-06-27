宋仲基宋慧喬離婚　女方是百分百狗癡　男方極度怕狗？

今早（6月27日）宋慧喬所屬公司UAA Korea發聲明，指「宋慧喬與丈夫經過慎重的考慮後，正辦理離婚手續。」事件令雙宋迷大感驚訝！ 聲明續指「兩人離婚因性格不合，無法克服兩者的不同，不得已作出了這樣的決定。」其實，宋仲基曾極度怕狗，而宋慧喬卻是百分百狗癡，未知他們離婚的原因是否養寵物有關。

宋慧喬是位百分百狗癡，據悉她的母親非常喜歡狗，所以她從小已經跟狗一起生活。而目前亦養了一隻比熊犬Pink，宋慧喬在2016年為拍攝新款風筒廣告時，更帶同Pink一起向各國觀眾打招呼。平日亦經常在Instagram上發布跟Pink的合照。

另外，宋慧喬非常關注流浪狗的情況，她在2016年韓國敦促修改動物保護法時，更於Instagram上發起「修改動物保護法廢除繁殖場」的運動，她指出，「動物保護法並沒有保護動物，請加入聯署修改動物保護法案。」她不單為動物發聲，十年前更積極參與義工活動，過去多間志願團體曾發布她做義工時的照片，例如幫忙為狗剪指甲。

▼▼▼宋慧喬養了一隻比熊犬，而且還上過廣告？點撃看她們的故事！▼▼▼

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宋仲基曾多次與狗一起工作。（《快樂尋回犬2》劇照）

不過，宋仲基從來沒有飼養過犬隻，而且他在2006年接拍《快樂尋回犬2》時，更公開表示他極度怕狗，為了參與電影花了一番功夫，學習如何跟狗相處。他接受訪問指，「我原本害怕狗，但月亮（參與拍攝的狗）是一隻訓練有素的狗，所以我不那麼害怕，並感到安心。」雖然宋仲基過去多次與狗拍攝，但他原來很怕狗。

▼▼▼宋仲基看起來像位愛狗暖男，原來他極度怕狗？▼▼▼

宋慧喬聲明全文： 大家好，我們是宋慧喬所屬公司UAA Korea。首先很遺憾要告知大家不好的消息。目前，演員宋慧喬與丈夫經過慎重的考慮後，正辦理離婚手續。兩人離婚因性格不合，無法克服兩者的不同，不得已作出了這樣的決定。除此之外的具體內容是雙方演員的私生活，無法為大家確認，敬請諒解。另外，為了雙方（心情），懇請大家不要進行刺激報道和推測留言等。讓大家擔心實在不好意思，今後宋慧喬會努力以更好的面貌與大家見面。謝謝。

▼▼▼宋仲基宋慧喬因《太陽的後裔》相戀而結婚▼▼▼