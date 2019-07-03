【寵物展2019】商戶免費派200公斤糧　背後是個愛心舉動

有人說港人「利字當頭」，缺乏人情味；但其實社會上一直有一群小人物，願意無私地奉獻，不求回報，只求將一份溫暖傳揚開去，例如深水埗「明哥」，又例如「寵物優質用品展2019」的參展商余先生。 余先生在展期內捐出200公斤貓狗糧，免費任市民領取，好讓每人也可幫忙餵飼流浪貓狗。

大大小小的寵物展是飼主們的盛事，亦是參展商們促銷的好時機，幾日展期可以為他們帶來可觀的收入。在人來人往的會場中，有一家攤擋零零舍舍貼出一個紅色標示：「免費貓狗糧傳溫暖」，分文不收地派發貓狗糧，在這個展銷會場顯得格外突出。

「寵物優質用品展2019」於上月28日開幕，原定於30日閉幕；但因配合政府要求，被逼提早一天結束。（資料圖片）

參展商余先生是攤檔的負責人，是次免費派糧亦是他的主意。余先生表示，今次預留了多達200公斤的貓狗糧於會場派發，所有人也可任意取走貓狗糧，毋須任何附帶條件。在這利字當頭的社會，這分善心似乎慷慨得令人訝異。問及會否擔心被人佔便宜，余先生笑言：「唔驚得咁多，如果個個都驚咁咪無人做？人同人之間都係講個信字。」

其實，余先生並非首次捐糧予流浪貓狗，過往亦有定期捐糧予不同的貓狗舍，略盡棉力。身為生意人，他卻直言：「做生意唔係只為賺錢。本身我賺啲錢就係嚟自動物，貢獻返啲畀動物都好應該。」

余先生在展期內捐出200公斤貓狗糧，免費任市民領取。（吳嘉俊攝）

余先生坦言，希望可透過派糧宣揚愛心之舉，幫助更多孤苦無依的流浪貓狗。他續道：「淨係得我自己幫嘅話，能力唔夠大，希望人人都可以餵下樓下嘅流浪貓狗。」雖然今年的展覽被逼提早結束，展期僅得短短兩天，但余先生預留的200公斤糧仍全數派出，令他甚為驚喜。

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