內地警截停肉店貨車救500貓　逾百隻獲救後集體死亡

內地南京市日前截停一輛大型貨車，於車上發現近500隻貓貓，當中不少為偷來的家貓。貓貓隨即被轉送到另一收容所，但收容所內的惡劣環境令義工們不滿，要求收容所讓他們帶走貓貓求醫。

日前，江蘇省南京市警方截獲一輛大型貨車，正運送約500隻貓前往肉類加工廠。貓貓們隨即被轉送到「平安阿福救助基地」，然而，過百隻虛弱的貓貓們相繼離世。

南京市警方日前截停一輛大型貨車，於車上發現近500隻貓貓。（梨視頻截圖）

車上部分貓為贓物

貨車上不少貓貓戴著頸圈，相信是盜來的家貓。不少寵主獲悉貨車被攔截後，紛紛趕到現場，嘗試尋回失蹤已久愛貓。部分寵主成功與愛貓團聚，另外也有市民在籠內發現剛出生的小貓，體型只得約半隻手掌大。有寵主指，策劃這宗罪案的主謀並非初犯，並指他會聘請不法分子，在小區內偷走住客的貓。

駕駛貨車的司機則對案件表示不知情。

義工們聞訊趕到「平安阿福救助基地」，然而他們發現基地環境不如理想。義工孫女士指，她眼見不少貓貓死在收容所內，並無人員處理。至於存活下來的貓貓，大部分明顯精神狀態欠佳。基地內飄滿貓毛，牆上亦長滿青苔，環境惡劣。

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基地提供劣質糧食及水源

孫女士續指，基地的二樓則有個露天的鐵絲網籠，貓貓熱得頻頻張大嘴巴呼吸。二樓的糧食早已因天氣炎熱而變質，但沒人換上新鮮食物。一旁的食水則呈黑色，雖然職員解釋因食水添加了黃芪多糖，義工卻反駁指這種糖水應為黃色，除非用了劣質粉末沖調。義工更表示，基地職員阻止他們拍下現場情況，及趕走他們。

義工希望能帶貓貓到醫院求醫，不再寄居於「平安阿福」，但礙於是政府下令將獲救貓送到此處，「平安阿福」並無轉移貓貓的權力。一名「平安阿福」的義工回應指，因貓貓健康狀況欠理想，一天內約有百多隻貓去世，另外有60多隻則已被飼主領回。