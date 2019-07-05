【Bottle Cap Challenge】樽蓋挑戰掀熱潮　主人「出貓」示範飛踢

近年網上不斷出現各種風靡一時的挑戰，如「十年挑戰」、「Snoot Challenge」、「冰桶挑戰」等等，而最新流行的正是名為「Bottle Cap Challenge」的挑戰。全球一眾明星紛紛加入挑戰，包括「宇宙最強」的甄子丹。最近就連毛孩界的選手，也忍不住要出手了！

「Bottle Cap Challenge」可稱為「樽蓋挑戰」，挑戰者要用腳踢開水樽蓋，但水樽必須保持不動，十分考驗挑戰者的眼界及力度是否得宜。一眾熱愛挑戰自我的毛孩也決定加入戰場，盡顯敏捷一面。

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不同的毛孩也有份參賽，包括貓、狗，甚至是鼠，在Instagram坐擁逾30萬粉絲的毛孩明星mrbentley_thedog便是其中之一。Bentley雖然「出貓」，並非用腳踢走樽蓋，但總算挑戰成功。美國模特兒Nathan Kehn亦抱著愛貓挑戰，他懷中的白貓一個轉身飛踢，便俐落地踢走了樽蓋。除了牠們外，還有許多毛孩參與了挑戰，有興趣者不妨在Instagram搜尋標籤「#Bottlecapchallenge」欣賞更多片段。

「宇宙最強」的甄子丹蒙著眼也挑戰成功！（Instagram@donnieyenofficial）

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雖然是次挑戰的起源無從考究，但可以肯定是由美國創作歌手 John Mayer掀起潮流，令更多藝人加入挑戰，如英國男星Jason Statham、甄子丹、李施嬅等等。當中號稱「宇宙最強」的甄子丹更示範了蒙眼挑戰，身手令人讚嘆。