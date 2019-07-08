德國牧羊犬手術後倒斃竟無人知　24小時獸醫診所用這解釋卸責

早前，一隻混種德國牧羊犬因被獨留在診所而不治，飼主指控診所並未提供24小時照顧，指診所宣傳不實。英國皇家獸醫學院委員會日前作出裁定，指涉事獸醫臨床判斷失當，予以嚴厲譴責。

在英格蘭林肯郡，一頭名叫Kiwi的11歲混種德國牧羊犬於兩年前病逝。當時牠剛完成重大手術，然而卻被獸醫 Elizabeth Law獨留在「Riverside」診所過夜，長達7小時無人照顧。翌日早上，Kiwi被發現倒斃於診所內。

混種德國牧羊犬Kiwi因被獨留在診所而不治。（Solent News）

在Kiwi 離世前一天，牠因腹部脹起，而被送往「Riverside」診所進行緊急手術。Kiwi的飼主O’Callaghan夫婦表示，他們因看見診所聲稱提供24小時照顧，遂選擇這家診所。涉事獸醫順利為Kiwi完成手術，但在術後卻遺下牠獨自在診所。O’Callaghan夫婦知悉愛犬身亡的噩耗後悲痛不已，指控涉事診所並未如廣告般提供24小時照顧，宣傳失實。

在Kiwi 離世前一天，牠因腹部脹起而曾進行重大手術。（Solent News）

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獸醫辯稱，「24小時服務」意指可隨時聯絡獸醫。O’Callaghan夫婦聞得解釋後勃然大怒，怒斥該診所：「他們聲稱提供24小時照顧，但Kiwi卻在重大手術後被獨留在診所。我們本來完全信任獸醫，她卻欺騙我們，令我們大失所望。」

英國皇家獸醫學院委員會作出裁定，指涉事獸醫做法不合理，臨床判斷嚴重失當，並予以嚴厲譴責。然而，委員會經審視後，指涉事診所並沒於廣告聲稱提供24小時服務，因此裁定診所老闆毋須附上任何責任。