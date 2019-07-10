主人泡溫泉　怕水狗看見後突然跳進水中　網民知道原因後都哭了

狗狗對人類的忠誠，是真摯可貴，牠們甚至不顧自己的危險，只希望主人平安。 在重慶，便有一隻本身怕水的殘障小狗，因擔心主人在泡溫泉時溺水，奮不顧身跳入水中欲救出主人。主人被感到了，稱「人也未必能做到。」

人狗間的羈絆，有著不可分割的關係。（梨視頻）

重慶有位退休伯伯，去年買了一隻小銀狐回家，從始便一直相伴在旁。可是今年1月時，由於伯伯沒牽好狗繩，小銀狐被車子輾斷了前掌，從此走路跛腳。雖然要花錢去治療狗狗，但伯伯對小銀狐還是十分疼愛，沒有想過要放棄。

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小銀狐是年多前買回來的，從始人狗便沒分開過。（梨視頻）

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說起小銀狐的經歷，伯伯指他倆的感情十分深厚。他指小銀狐曾被人偷走，為了狗狗他走遍了全城，又到處貼單張，只希望愛犬盡快尋回。其後發現有人在賣他的狗，於是與那人交涉。由於小銀狐有狗牌，偷狗的人也不敢張揚，伯伯最終花了點錢，又將小銀狐買回來。

當被問到最感動的經歷時，伯伯表示早前他曾帶狗狗一起去泡路邊溫泉，當自己落水泡浸時，沒想到小銀狐以為自己溺水了，更奮不顧身地跳到水中救他。伯伯知道平時小銀狐怕水，但估不到牠會這麼勇敢地跳下去，這行為令他感動不已。

【點擊圖片看忠犬救主人有多英勇，這是實測影片，模擬主人被綁上車後，他的愛犬會有何反應】

這是一段實測影片，其中一隻參加測試的狗狗是13歲的約瑟爹利Momoka，是相當於人類68數的老狗。《ドッキリGP》