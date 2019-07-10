【萌寵充電站】土生土長齊陰貓超敢言　主人籲港人珍惜言論自由

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這隻小貓的外表尤其突出，一頭招牌的齊瀏海極度搶眼，讓人從遠處也可一眼認出牠。牠的名字──「齊陰」亦非常容易記。牠性格調皮而且敢言，經常在其專頁「是其是，非其非」，發表對社會議題的看法，可謂是貓界KOL！

小貓「齊陰」擁有一頭令人難以忘懷的「瀏海」，與前陣子流行的「眉上瀏海」甚為相似，可見牠有多緊貼潮流。除了額上的「瀏海」外，敢言的個性及百變的表情也令牠大添魅力！

小貓「齊陰」擁有一頭令人難以忘懷的「瀏海」。（Facebook@我個女叫齊陰）

《逃犯條例》所引起的風波仍未平息，不少市民對政府回應表示不滿，而「齊陰」也是其中一位。身為於香港土生土長的貓，「齊陰」不但時刻緊貼社會最新動態，更在其Facebook專頁道出心聲，鼓勵「2,000,000 + 4」位港人。敢言的「齊陰」除了曾認真呼籲大家登記為選民外，亦不時以幽默方式諷刺時弊，表達港人對政府的不滿。

聽說最近流行單挑，「齊陰」也不客氣地向對方宣戰：「隻揪啊！」（Facebook@我個女叫齊陰）

▼▼▼看看「齊陰」幽默地諷刺時弊的精彩帖文▼▼▼

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「齊陰」的飼主熊小姐表示，因發覺近日社會充滿負能量，所以希望透過分享搞笑帖文，讓大家得以放鬆。問及會否擔心透過公眾專頁發聲，會惹來反對聲音，熊小姐斬釘截鐵地回應：「香港仲有言論自由，大家應該珍惜，所以我從來冇怕。」她表示，會繼續在「齊陰」的專頁提及時事話題，呼籲討厭政治，純只想看貓的網民「慎入」。

關心時事的「齊陰」平時也有搞笑一面，牠的表情多變且趣怪，俘虜了不少粉絲的心。牠平日的嗜好就是進食和睡覺，因此身形日漸豐滿，就連原本尖尖的下巴也消失不見。牠最擅長瞇起雙眼，狠狠盯著對方，讓對方不寒而慄。百變的表情早已成為牠的標誌，同時亦是牠征服粉絲的「必殺技」。