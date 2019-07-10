【寶礦力】貓狗都可飲寶礦力？聽聽本地獸醫點講（新增愛協建議）

寶礦力水特（簡稱寶礦力）成為全城熱話，全因網上有傳寶礦力將取消在TVB播放廣告。 貓界KOL「琉球皇Oki」更於facebook專頁、群組，發布抱著寶礦力的照片，不少網民紛紛仿傚，有網民更寫上「補充體力」的字樣。到底寶礦力是否適合貓狗飲用呢？ 香港愛護動物協會表示，寵物主人應該小心使用任何供人類飲用的飲品──特別是高糖分飲料，「由於貓狗天生不會吃或喝這些含糖的產品，過度攝取糖份可導致牙齦以及肥胖的問題，如果貓狗患有糖尿病可能會很危險。」

貓界KOL「琉球皇Oki」在facebook張貼寶礦力水特合照後，即有無數網民仿傚。（facebook圖片：琉球皇Oki）

寶礦力水特（簡稱寶礦力）近日成為網上熱話，貓界KOL「琉球皇Oki」亦不甘示弱，於facebook專頁及群組發布照片，標題寫上「我哋都係嚟自日本㗎」，再張貼Oki抱著一盒粉末沖劑的照片。及後，獲不少網民仿傚，紛紛於於facebook張貼愛貓與寶礦力的合照。

不少人都喜歡在夏天飲用寶礦力，以補充運動或流汗所失去的電解質和礦物質，貓狗又有這個需要嗎？有本地獸醫接受訪問時表示：「寶礦力水特是運動飲料，如果帶狗行山的情況下，可以給牠喝適量。」 如果貓狗遇上腹瀉，飲用寶礦力可減輕症狀？該獸醫續指，「由於寶礦力糖分較高，貓狗腹瀉期間飲用會產生反效果，令情況會更嚴重。建議貓狗飲用電解水補充身體水份。」

有機會致肥、牙齦問題

不過，香港愛護動物協會註冊獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍表示，寵物主人應慎用任何供人類飲用的飲品──特別是高糖分飲料，「由於貓狗天生不會吃或喝這些含糖的產品，過度攝取糖份可導致牙齦有問題，或致肥胖，如果貓狗患有糖尿病可能會很危險。」她續指，如飲品含過量鹽份（氯化鈉），亦應注意可能出現腎臟或心臟疾病。桂珍認為，沒必要刻意讓貓狗飲用寶礦力水特：「只要按寵物的年齡及活動程度，提供充足的食水以及營養均衡的膳食即可。」

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坊間亦有專為寵物而設的寶礦力，聲稱以接近貓狗體液之電解質製成，能為貓狗快速及有效補充水份和礦物質，更配合有益於寵物身體成分，如乳果寡糖幫助通便。

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