楊丞琳接受李榮浩求婚　第三者會隨女方入主李家？

台灣女星楊丞琳與內地男星李榮浩拍拖4年，今早（7月11日）李榮浩在微博發布了二人合照，內容寫上：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝你答應我。」文末還標籤了楊丞琳，消息轟動中港台娛樂圈！ 其實，楊丞琳自2005年開始飼養史納莎Yumi，她們感情親如母女，這次李榮浩求婚成功，希望Yumi能跟她一起入主李家！

李榮浩：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝你答應我。」（微博圖片：李榮浩）

台灣女星楊丞琳與內地男星李榮浩一直愛得高調，早前楊丞琳更邀李榮浩擔任演唱會嘉賓，外界紛紛猜測兩人很快便會拉埋天窗。今早（7月11日）李榮浩在微博發布了二人的合照，內容寫上：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝你答應我。」文末更標籤了楊丞琳。原來李榮浩藉今天生日向楊丞琳求婚，而她亦大方答應成為李太！

楊丞琳本身非常愛狗，從2005年開始飼養史納莎Yumi，並把牠視作女兒，更不時在各大社交平台上放閃。她曾指出有Yumi的世界人生是繽紛的，每次收工更會立即趕緊回家，緊抱著Yumi！去年，Yumi確診罹患惡性「細胞瘤」，需要動手術切除，楊丞琳立即飛回台灣照顧牠，而李榮浩在百忙之中，亦趕到台北陪伴她。正所謂「愛屋及烏」，他對Yumi那麼好，難怪楊丞琳會大方答應求婚。多年來Yumi已成為兩人的「家人」，希望未來兩人同居，亦會將Yumi一同遷入新居。

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李榮浩本身沒有養狗，不過他跟狗卻有非常深的淵源，原因網友發揮的想像力！早前，有網友在facebook貼出一張狗照片，並配上李榮浩《年少有為》的歌詞「假如我年少有為不自卑」仔細一看，狗狗竟然跟李榮浩撞樣！

李榮浩並不是第一次跟狗撞樣，今年初有網民在拍賣平台張貼了一張狗照片，更標上「李榮浩同款」，更以人民幣1元價格出售！李榮浩更把相關照片轉載到社交平台，寫上：「這是誰幹的，為什麼賣那麼便宜？」看來他已接受這個玩笑。