【東京好去處】3大貓貓神社推介　被逾千「貓」包圍　求姻緣超靈

日本東京是不少港人的外遊首選，不但因可盡情購物，亦因各個特色神社對遊客們充滿吸引力。除了為人熟悉的淺草寺外，東京還有3家以貓為主題的神社，貓奴們朝聖必到！

【今戶神社】

位於淺草區的「今戶神社」以求姻緣聞名，許多單身男女都會專程到訪，祈求覓得伴侶。這裏亦有傳是招財/招福貓的發源地，因此神社內每個角落也能找到貓貓的身影。

位於淺草區的「今戶神社」以求姻緣聞名，亦有傳是招財貓的發源地。（matcha.jp）

傳說中一位婆婆因生活貧困，無奈下決定棄養愛貓。然而就在當晚，貓便向婆婆報夢，表示只要婆婆照牠的外形做出玩偶，就可得到幸福。於是，婆婆就製作出一批以其愛貓為藍本的陶器，即現時「招財貓」的形象。結果，成品大受民眾歡迎，婆婆亦因此致富。

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「今戶神社」內的招財貓總是成雙成對地出現，身上有斑點的是公貓 Nagi，右邊則是母貓 Nami。此神社供奉神天皇、伊奘諾尊、伊奘冉尊等神明，當中伊奘諾尊及伊奘冉尊是最早結為夫婦的神明，因此才有絡繹不絕的人們到此祈求戀愛順利。

【今戶神社】 地址：東京都台東區今戶1-5-22 開放時間：9am – 5pm 交通方式：Metro地下鐵銀座線、都營淺草線至「淺草站」淺草（A18/G19）站步行15分鐘

【豪德寺】

有關招財/招福貓的起源眾說紛紜，有人指位於世田谷區的「豪德寺」才是其真正發源地。傳說有一天，江戶時代的一位藩主井伊直孝路經豪德寺，被一隻小貓所吸引，跟隨小貓走到豪德寺。此時，外面突然下起傾盆大雨，他認為全靠小貓才躲過大雨。他爲了供奉這隻帶來好運的貓，於是在寺內建造「招猫殿」，並設置招貓觀音。

「豪德寺」最有名的就是「招福貓」列陣，由近千隻「招福貓」像組成。（Instagram@japan_spot）

港人習慣稱呼這個形象的貓為「招財貓」，但其實它們也可能是「招福貓」。民間流傳指舉起左手的是「招財貓」，而高舉右手的則是「招福貓」。「豪德寺」內貓像均舉起右手，因此應是「招福貓」。

「豪德寺」最有名的就是「招福貓」列陣，由近千隻「招福貓」像組成，放眼望去盡是一片貓海，是不可錯過的打卡熱點！

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【豪德寺】 地址：東京都世田谷區豪徳寺2-24-7 開放時間：6am – 6pm 交通方式：東急世田谷線「宮之坂站」步行5分鐘／小田急線「豪德寺站」步行12分鐘

【自性院】

位於新宿區的「自性院」以供奉「貓地藏」而聞名，大大的石製「貓地藏」像是院內最搶眼的標誌。

「自性院」位於新宿區。（Instagram@mkt.tgsh）

據說於1477年時，豊島左衛門尉因受到一隻黑貓帶領，走到「自性院」並避過災難。因此，豊島便在黑貓死後建造了「貓地藏」石像，以供奉這隻救牠一命的貓貓。祭拜「貓地藏」的習俗一直流傳至今，而「自性院」在每年2月也會舉辦「貓地藏祭典」，遊客們不妨趁此時到訪，湊湊熱鬧。在「自性院」亦有獨特的「黑貓御守」出售，黑貓的粉絲千萬別錯過！