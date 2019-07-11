【貓行為】喵星人28個監視人類方式　貓奴訴苦：牠們是流動CCTV　

人們經常開笑指，貓星人會侵略地球，全因牠們經常做一些奇怪的舉動。 有網民在facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文，寫上：「最近在家都好驚驚！感覺成日俾主人（主子）監視住！」，並張貼多張照片。仔細一看，果真有雙眼睛在角落默默監視著他的一舉一動......

網民：「最近在家都好驚驚！感覺成日俾主人監視住！」（facebook圖片：天下貓貓一樣貓）

大家有試過以下的情況嗎？當你在家裡專注地看電視、打電動、傾電話時，總會有種被監視的感覺，回頭看又找不到原因，令你心裡發毛......

有網民在facebook群組「天下貓貓一樣貓」裡發文，指「最近在家都好驚驚！感覺成日俾主人（主子）監視住！」，附帶4張貓照片，真相原來是──

▼▼▼貓主回到家裡總覺得被人監視.....點撃圖片找亮點▼▼▼

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帖文發布不到一天，已經有近一千個讚好！網民紛紛張貼愛貓照片，有留言指「梗有一隻喺左近」，貓咪就像「移動CCTV」，一直「暗中監視」主人，而且牠們的樣子非常不滿，看起來有點像「埋怨」主人，亦有網民指出，在胞妹家裡被貓監視了一整個晚上。

到底貓咪為什麼喜歡監視人呢？莫非為侵略地球作準備？還是關心主人的另類造法？真相不得而知。大家的貓咪又會有這樣的行為嗎？