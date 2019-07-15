【搜救犬】任務結束！榮休儀式上演最感人一幕：你值得幸福

搜救犬是災難的英雄，牠們冒著生命危險，走進災難現場，幫助受困的人們。而最近，就有一隻年屆10歲的搜救英雄犬要光榮退休！ 墨西哥海軍的搜救犬Frida在服役10年間，曾經參與無數次救援行動。早前，Frida因年老無法繼續服役，海軍當局決定讓牠正式退休。

各訓練員都不捨得Frida。（Twitter圖片：SEMAR_mx）

拉布拉多尋回犬Frida自小開始接受搜救犬訓練，參與過多次災難的搜救行動，包括2010年海地地震、2013年墨西哥市煤氣爆炸事件、2015年危地馬拉山崩、2016年厄瓜多地震等等。在2017年，牠以7歲高齡參與普埃布拉州地震搜尋行動，獲時任墨西哥總統讚賞。

在牠的搜救生涯裡，曾於災難現場發現超過50人。2018年，政府為答謝Frida對人民的付出，更於普埃布拉市更豎立Frida與訓練員的銅像。牠的頭像更多次出現在郵票、公車站牌、廣告板，是人所共知的狗英雄。

▼▼▼Frida曾在災難現場發現超過50人，點撃看Frida認真工作的模樣▼▼▼

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舉行盛大退休儀式

現年10歲的Frida體力已經難以應付搜救行動，今年6月底海軍當局決定讓牠退休，並為牠舉行盛大的退休儀式，可說是「光榮」引退。當天最令人感動的，是訓練員為牠卸下已經穿戴10年的裝備，並為牠送上狗狗專屬的玩具，希望牠餘生可以作為一隻寵物狗，享受主人對牠的愛，共渡美滿的生活。

很多人都擔心Frida退休後的去向，海軍官方表示，為答謝牠的付出，Frida可能會一直住在墨西哥南部的海軍署，由牠的訓練員照顧牠餘生。