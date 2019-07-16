【忠犬】死守主人喪命地點年半　居民受感動出手相助

狗狗對主人的感情有多深厚呢？有時候真的非筆墨可形容。 在希臘，有一隻狗狗守在主人喪命現場18個月，無論怎樣也不肯離開。縱然有居民想帶牠回家收養，但狗狗始終不肯離開半步。這行徑感動了當地居民，替狗狗送上食物，以及蓋上簡陋小屋，更稱牠是希臘版的「忠犬八公」。

網民稱這狗狗是希臘版的忠犬八公。（youtube@Nafpaktia news）

據希臘傳媒報道，有一隻狗狗在過去18個月，一直在這公路旁徘徊不肯離開。原來，牠的主人Haris，在2017年11月9日時，於此位置遇到交通意外，與前方水泥車相撞並即場喪命。其後的日子，這隻狗狗便一直在公路旁出現。

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居民接受當地傳媒採訪，並講出狗狗為何一直死守在這位置的原因。（youtube@Nafpaktia news）

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沒人知道為何狗狗會懂得來到這裏，但這位置離狗狗家有12公里遠。狗狗在主人發生意外後，便一直守候在這位置，無論風吹雨打，日曬雨淋，甚至是嚴寒的冬天，牠都寸步不肯離開。

當地居民留意到狗狗的行徑，都大為感動，主動為牠送上清水與食物。也有住在附近的居民，希望收養狗狗帶回家，但狗狗顯得不願意，無論怎樣拉扯，牠都不想離開這裏。即使天氣很炎熱，牠也只會躲到草叢陰影裏避暑。居民只得替狗狗建起簡陋的臨時住所，希望能為牠遮風擋雨，亦留下保暖的毯子還有定期餵牠食物跟水。

居民拿出狗狗主人照，狗狗伸出舌頭親吻照片，令人十分傷感。（youtube@Nafpaktia news）

當居民拿出狗狗主人照片時，狗狗似乎認得，更主動趨前，伸出舌頭親吻著照片。這一舉動更是令人心碎，牠實在無法忘記自己的主人，仍希望守在這位置，有一天主人會回來，帶著牠一起回家。

網民看到這消息後，都稱這是希臘版的「忠犬八公」，牠和日本那隻忠心的秋田犬八公很相似，10年來牠每天都走到澀谷站前等主人。網民只希望這狗狗能盡快走出陰霾，接受新主人的愛。