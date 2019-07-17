【酷熱天氣】連鎖超市破例允浪浪內進避暑　善舉惹網民批評

日前，台灣一家連鎖超市因允許狗狗進內乘涼，被一名網民拍下照片並分享至Facebook，引起激烈爭論。有人指欣賞商家此項愛心之舉，但亦有不少人指責商家藐視法例，漠視一般市民的感受。

一名李姓網民日前路過一家連鎖超市時，赫然發現店內有數隻狗狗正躺臥休息，然而店門卻貼有禁止動物進入的告示。該名網民把畫面拍下，並分享至Facebook群組「爆廢公社」，留言指「我走錯地方了嗎？」網民們對此事意見兩極，雙方爭持不下。

網民目睹超市內有數隻狗狗正躺臥休息。（Facebook@爆廢公社）

部分網民對此舉表示支持，讚揚超市為愛心企業，「毛孩也是會怕熱的，希望店家看到毛孩在有冷氣的地方休息可以不要把牠們趕走！」他們同時表示日後會多加光顧超市，以示支持。另外，有贊成此舉的網民表示，擔心相片曝光後，該家分店的負責人會被追究責任，籲發帖文者刪文。

然而，不少網民亦留言表示反對，認為超市應考慮怕狗的顧客的感受，「總不能為了讓狗避暑，讓怕狗的人繞去別的店消費吧！」有網民直斥超市藐視法規，「裏面是生鮮蔬果吧？尊重衛生很難嗎？尊重怕狗的人很難嗎？」、「門口張貼寵物不能進入，卻放一堆狗進去？賣食物的店只要有狗就不會想進去。」

▼▼▼意大利的IKEA也曾開放店鋪予浪浪避寒▼▼▼