鼎爺教煮狗鮮食　煮魚不去細骨是正確做法？寵物營養學會話你知

TVB本星期開播的寵物節目《我的寵物》，邀請了李家鼎（鼎爺）教授寵主烹調狗食，其食譜及烹調手法惹起網民爭議，不少網民批評鼎爺「唔識真係害死狗」、「好似大陸人養狗咁」、「亂咁教」、「離哂譜」，更有網民更呼籲大家向通訊事務管理局投訴。香港寵物營養學會會長劉潤餘對鼎爺的烹調手法有所保留，勸各位狗主不要跟得太足：「不要跟節目中的食譜製作鮮食給狗狗吃！」

TVB寵物節目《我的寵物》本星期首播，邀請了李家鼎（鼎爺）為寵主示範狗食烹調手法。（節目截圖）

TVB寵物節目《我的寵物》邀請了李家鼎（鼎爺）負責「鼎級犬食」一環，親自授寵主烹調狗食，節目播出三集，便引起網民在社交平台熱烈討論，大多對批評其食譜及烹調手法有害犬隻健康。香港寵物營養學會會長劉潤餘發文逐一拆解當中謬誤，更呼籲寵主：「不要跟節目中的食譜製作鮮食給狗狗吃！」

不少網民質疑鼎爺烹調手法，並批評他「亂咁教」。（節目截圖）

第一集：於狗食放鹽？

鼎爺在第一集教授寵主於狗食裡放少量鹽，指出曾請教獸醫，鹽分有益於犬隻骨架，亦不會導致皮膚病。

劉指出，動物必須攝取足夠的電解質才能令身體運作正常，「鹽分」是其中一種含豐富的電解質食品，但他指不同體重犬隻所需攝取的鹽量亦有所不同，如寵主胡亂在狗食放鹽可能會導致犬隻攝取過多鹽分：「一隻6kg的狗狗每日只需0.2g的『鹽分』就可以滿足其需要。」

▼▼▼《我的寵物》第一集教狗主落鹽，詳情點撃圖片逐格看▼▼▼

第二集：狗可食雞骨？

鼎爺在第二集教煮雞，他指狗不能吃雞骨是謬誤，又舉出除了雞大腿骨、雞翼骨、雞腳骨、雞嘴外，全部骨都可以讓狗進食。

劉指出，骨頭煮熟後會變硬，容易導致犬隻消化不良，而且熟骨頭較生骨頭易碎，會對狗食道帶來傷害。建議先將熟骨磨成粉末，才給狗進食，並叮囑寵主，「千萬不要餵熟骨給狗狗吃。」

▼▼▼《我的寵物》第二集教狗主煮雞骨，詳情點撃圖片逐格看▼▼▼

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第三集：狗懂得挑骨？

鼎爺在第二集教煮魚，他指煎魚只需去除大骨，如大骨在烹調過程裡煮碎，則無需去除，因狗隻會自己挑出骨頭。

劉直指，魚骨比雞骨更幼細、更尖銳，烹煮同樣會使其變硬，狗隻進食後會引起嚴重問題，所以一定要去骨，或完全磨成粉末，否則絕不建議寵主餵食，「食魚骨比食雞骨更加危險。」

▼▼▼《我的寵物》第三集教煮魚不用去骨，詳情點撃圖片逐格看▼▼▼

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長期按照節目中的食譜煮食並餵飼狗狗，狗狗皮毛、視力、腸道、骨骼和心臟都有可能出現問題。 香港寵物營養學會會長劉潤餘

香港寵物營養學會會長劉潤餘

營養師：食譜營養不均衡

劉潤餘接受訪問時直指，食譜營養並不完整及不均衡，節目亦沒有清晰說明烹調及食用的份量，狗主難以理解犬隻攝取的熱量有多少，而食材所含的脂肪、維他命亦不足：「譬如鼎爺不主張狗隻攝取油分，其實油分幫助犬隻消化及吸收脂溶性維他命，為犬隻提供能量，直接影響健康。同時，狗隻不需要進食碳水化合物，食譜所用的紅米，不單難消化，而且所佔比例亦太重。」