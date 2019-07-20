【寵物攝影】年輕攝影師衝出影樓　在香港街頭拍出狗狗最真一面

為了留下與愛寵的珍貴回憶，不少寵主均會選擇拍照留念，令寵物攝影近年大行其道。一名年輕攝影師因發現目前坊間的寵物攝影風格均大同小異，在數個月前決定投身此行業，拍攝別樹一格的作品，帶寵主及毛孩跳出「影樓」的框框。

寵物的壽命僅得短短十數年，寵主們自然希望與牠們留下更多難忘回憶，而寵物攝影正是其中一種方式。港人MC Wong本身也是一名寵主，而他投身寵物攝影的契機正是其愛犬。半年前，他打算光顧寵物攝影為他與愛犬拍照留念，然而發現市場上的攝影風格較單一，遂決定自立門戶，帶寵主們走出「影樓」拍照。

MC首次嘗試到上環進行拍攝，主角為於香港甚少見的異曈澳洲邊境牧羊犬。（Instagram@mc.production）

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鍾情細節豐富的攝影風格

MC自言對歐美的攝影風格情有獨鍾，即相片的細節較豐富，而色調亦較濃；可惜市場上似乎並沒相應選擇，因此忽發奇想：「不如試下自己影。」他從事寵物攝影僅數個月，但已發展出一套獨有的風格。他坦言偏好在室外進行拍攝，包括郊外、海邊及街景，盼能令寵主留下更深刻的拍攝回憶，及突出香港特色。他指其理念為「Capture the real, create the beauty」，希望可捕捉寵物最真實及動態的一面。

MC投身寵物攝影的契機正是其愛犬。（Instagram@mc.production）

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MC早前首次嘗試到上環拍攝，主角為於香港甚少見的異曈澳洲邊境牧羊犬。充滿異國風情的牧羊犬，襯托背後的香港街道，效果令人驚喜。對MC的攝影風格有興趣的寵主，可到其Instagram帳戶及Facebook專頁瀏覽更多作品。