【領養】男孩妙計助攻　助收容所貓狗被領養

收容所內的動物往往因並非純種，而且數目繁多，難以吸引領養者的留意。美國一名12歲男生見狀想出一招妙計，讓這些貓狗能在探訪者心中留下深刻印象，希望牠們能因此盡快被領養。

流浪動物在路邊吃盡苦頭，即使有幸獲救，但到達收容所後便隨即迎來下一個難題──甚少人願意收養。部分流浪動物因「其貌不揚」，以及並非純種，而被有意領養者忽略。年僅12歲的美國男生Darius Brown見狀，決定出一分力，改變現狀。

12歲的美國男生Darius Brown想出妙計，令收容所的動物更可愛。（Instagram@sirdariusbrown）

Darius本身是一名時裝愛好者，他深明時裝能有效地改變第一印象。因此，他自製了多款獨一無二的煲呔，送予收容所的動物們。他表示：「我希望其他人到訪收容所時，會看到一隻隻戴著煲呔的可愛狗狗，情不自禁地想帶牠們回家。」

Darius親自到收容所探訪。（Instagram@sirdariusbrown）

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早前美國接連受颱風侵襲，因此流浪動物數字急升，Darius透過網上得知消息後，隨即趕製煲呔送贈收容所。從設計到縫製的過程，均由他親力親為。熱愛動物的他因居住環境不許可，現時並沒飼養動物。但他早已計劃好未來大計，在搬家後要養3隻狗陪伴左右：「一隻臘腸狗、一隻金毛尋回犬，及一隻斑點狗。」