【貓行為】以為尾巴被變走　貓貓驚慌狂找：貓奴你別笑了！快幫忙

貓咪經常擺出一副自命不凡的樣子，令主人不禁想捉弄牠！ 台灣有位網民利用小技倆，製造出「貓咪的尾巴弄丟了」的假象，嚇得牠立即跳高尋找尾巴！

貓咪：「我的尾巴呢？」主人：「在你背後啦！」（facebook影片截圖）

「你把我尾巴丟了！」有網民日前在facebook群組「●【爆笑公社】●」發布了一段貓貓的得意影片，短時間便獲得6000多個讚，全因貓咪的尾巴被主人弄丟了！

在這段影片裡，主人一開始便握著貓尾巴，貓咪起初不以為然，直到主人搖著貓咪的尾巴，貓咪的注意力才回到主人手裡。然後，主人手一拉，竟然把貓尾巴丟、出、去！

▼▼▼尾巴不見了！萌貓以為牠的尾巴被變走！點撃圖片逐格看▼▼▼

▼▼▼我的尾巴在哪裡！貓奴竟敢捉弄主子？點撃睇片▼▼▼

「我的尾巴呢？」貓咪看到牠的尾巴被主人丟掉，一下子好像反應不過來，有點被嚇呆了。半秒後，牠才驚慌地站起來，爬到到高處尋找牠遺失的尾巴。結果左看看、右看看，都找不到牠的尾巴⋯⋯主人其實用掩眼法，假裝把牠的尾巴丟出去，事實上尾巴還在牠身上，難怪牠會找不到！

影片發布到群組後，短時間便吸引了6000多位網民讚好，不少網民為牠配上獨白，如：「趕緊把朕的龍尾找回來」、「竟敢戲弄本皇」，也有人讚貓咪驚慌失措的樣子「太可愛」，有部份網民指出「喵兒也太好騙了」、「貓也會笨」。大家又有被貓咪的萌樣惹笑嗎？

貓尾巴功用

其實，貓尾巴除了能保持身體的平衡，也是判定牠們情緒的最佳工具。當貓咪受到驚嚇，或是在攻擊狀態時，全身的毛都會炸開以威嚇敵人，這時貓咪的尾巴會像支雞毛掃一樣膨脹，且高高立起。貓咪感到不安時，尾巴會向上微微抖動，看來這隻貓咪真的為尾巴失蹤而感到不安！快點發現尾巴還在你背後吧！

貓咪很聰明？愛獨處？看來大家對貓有太多誤解！

▼▼▼拆解3個人類對貓咪的誤解！其實牠並非你所想！點撃圖片看更多！▼▼▼