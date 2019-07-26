【狗中暑】狗狗被獨留密封車廂隨時焗死　半小時可飆至攝氏50度

踏進盛夏，日平均氣溫升至攝氏30度，人和動物中暑的風險亦大增。日前，英國一隻狗狗因被困車廂而不停呼救，最終幸得警員及時救走，避免悲劇發生。密封車廂內的氣溫比室外更高，在太陽照射下半小時，車廂氣溫可高達50度，對滿身是毛的狗狗而言十分危險。

日前（24日），英國Plymouth市的一頭狗狗因被困密封車廂而感不適，幸好及時被警員救出，成功保住性命。據目擊市民所指，狗狗已被困3小時，期間不斷吠叫求救。警方接報到場，但因無法聯絡飼主，只得強行打破車窗。當車門被警方打開後，狗狗便急不及待地跳出車廂，抱著警員的小腿以示感激。

警方強行打破車窗，救出狗狗。（Twitter@CharlesCrossLPP）

其實香港也曾發生類似案件，上周有網民報稱在大埔目擊有狗被困私家車內，當時車廂為密封狀態，而狗狗則不停吠叫。幸好，在停車場保安協助下，車主已隨即回到車上，將車駛走。早在2012年，香港曾發生一宗致命案例，涉事飼主因獨留一頭金毛尋在密封車廂內，導致狗狗在20分鐘後中暑昏迷，不幸身亡。

困車內10分鐘 氣溫升10度

將狗狗獨留在密封車廂屬高危之舉，因車廂內的溫度比室外溫度高出許多，差距可達10至20度。《香港01》記者亦曾進行實測，留在沒有冷氣的密封車廂內，車內氣溫在半小時內由24.5度飆升之53度，上升超過一倍。

▼▼▼▼▼點擊相片看記者實測的驚人結果▼▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

保持車廂空氣流通免生意外

狗狗們的散熱系統與人類不同，牠們主要靠舌頭散熱。因此，牠們會比人類更易因高溫不適，甚至中暑。若狗狗不幸中暑，會出現喘氣、心跳加速、牙肉發紅等症狀。如真的需要將狗狗獨留在車，飼主可開啟車窗，以保持空氣流通，並利用濕毛巾和冷水為狗狗散熱。

▼▼▼點撃圖片看狗狗10個中暑症狀▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

香港愛護動物協會（SPCA）表示，嚴重中暑或可導致狗狗死亡。一旦發現狗狗中暑，飼主可即時進行急救，如用冷水灑在狗身上及口中，份量不宜過多。另外，飼主亦可用濕毛巾包着冰或冰袋，輕輕綁在狗狗的頭或頸上，並盡快帶牠求診。