【狗肝癌】與患癌柴犬約定再見　狗主在新狗身上見熟悉印記

「你是否相信，狗狗離開人世間之後，還會再次回到你身邊呢？」 柴犬Hikari在去年10月因肝腫瘤急病離開，狗主花了半年才能平復心情，帶了柴犬Hi.ju回家。機緣巧合下，狗主竟然發現Hikari和Hi.ju有著微妙的連結，更在Hi.ju身上發現不可思議的印記，就像Hikari要回來跟他兌現「我們要再次相遇」的約定⋯⋯

五歲半的柴犬Hikari，去年10月因癌病逝。（facebook圖片：hikari）

去年9月底，Hikari身體開始出現問題，醫生發現牠患上末期肝腫瘤。由於腫瘤面積太大，醫生不建議做手術，狗主仍然每天帶牠到醫院，希望有奇蹟發生。最終Hikari還是敵不過病魔，離開了他⋯⋯

「要放下好難。」狗主與Hikari相伴五年多，度過了無數重要的時刻，Hikari就像他的女兒，一時三刻實在難以平復心情。偶爾朋友會問他，想再養一隻柴犬嗎？他都輕描淡寫地回應「隨緣吧」。

▼▼▼柴犬Hikari離開了將近一年，狗主仍然放不下牠，點撃看萌照！▼▼▼

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再次相遇的約定

半年後，狗主遇到一隻整天愁眉苦臉的柴犬，決定要給牠一個溫暖的家。他為柴犬改名為「Hi.ju」，這名字結合了「Hikari」和「Junior」，他表示：「我們希望以這樣的方式紀念她（Hikari）。」

某天晚上，狗主突然想起Hikari的忌日是10月12日，而Hi.ju的生日是11月30日，屈指一算正好是Hikari離開第49天。據說，死後的49天就可以進入輪迴投胎，Hikari或許用另一種方式回來，要跟他兌現「我們要再次相遇」的約定。

狗主沒有宗教信仰，所以心裡有點遲疑，不敢相信Hi.ju就是Hikari的轉生。直至有天，他幫Hi.ju搔癢時，意外發現牠腹部有個白色的小胎記，這個胎記竟然跟Hikari開刀所留下的疤痕一模一樣！這下，他終於明白Hi.ju何以在遇見他前，總是愁眉苦臉，原來牠一直在等他出現！

Hikari絕育時的小傷口（左）；Hi.ju身上的小胎記（右）（facebook圖片）

▼▼▼為了延續相遇的約定，Hikari轉生成Hi.ju？點撃看萌照▼▼▼

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▼▼▼柴犬Hi.ju是Hikari的轉生？狗主在Youtube上載感動影片▼▼▼

他在YouTube上載了一段影片，標題是「狗狗投胎實現與我再次相遇的約定」，除了想跟大家分享他跟Hikari的故事，還想勉勵其他失去愛犬的狗主，只要心中有希望，就一定會擁有「再次重逢的機會」。