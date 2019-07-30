法國鬥牛犬變種成「變形俠狗」　飼主一開門即被嚇呆

毛孩們古靈精怪的舉動常為我們帶來驚喜，雖然大多時候也是「驚」大於「喜」。泰國一位飼主日前打開家門時，便看見兩隻綠色的法國鬥牛犬興奮地搖頭擺尾，令她當場驚呆。

飼主Yada Ornsomjit飼養了4隻法鬥犬，居於泰國南奔府（Lamphun）。早前，她甫打開家門就被眼前的景象嚇呆，因家中兩隻法鬥竟然被染成綠色，家中其他角落也不能倖免。

法鬥犬Dam nam和Sai Au的身體被染成綠色。（Viral Press）

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法鬥犬Dam nam和Sai Au性格活潑，當天趁Yada出門後走到廚房探險，更咬破了一包綠色的食用色素。牠們的身體頓時被染成綠色，但牠們似乎毫不為意，繼續興奮地四周奔跑，就連住所的地板及牠們的睡床也被染成一片綠色。Yada回家後發現了牠們所闖的禍，被嚇得目瞪口呆，大感崩潰。

但Dam nam和Sai Au似乎仍未意識到闖了禍，立刻聯同另外兩隻未被染色的同伴，露出燦爛笑容向Yada討抱。Yada其後表示：「我平時會把廚房門關好，沒想到一次疏忽就造成『悲劇』。」

Yada與丈夫合力為Dam nam和Sai Au洗澡，但即使洗了3次澡，牠們身上的綠色痕跡仍無法完全洗去，令Yada覺得好氣又好笑。

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