【狗散步】夏日散步用品推介　涼感背心、便攜水樽消暑補水

外出散步是狗狗生活的重要一環，每位寵主家裏也會有一套相應的散步「裝備」。以下4款用品可滿足狗狗散步所需，同時為牠消暑解渴，寵主們在準備夏日散步「裝備」時可考慮看看。

【1】涼感背心

這款背心分為M及L碼，內附4個輕巧水袋。寵主可事先雪藏水袋，然後放回背心的口袋，供狗狗外出散步時穿著，達消暑之效。

優點：便攜、可清洗重用

缺點：耗時準備、只適用於短暫外出

背心附4個輕巧水袋。（何穎琪攝）

價錢：HKD$230-250 銷售地點：老虎狗屋 地址：旺角通菜街13號地舖

【2】散步水樽

補充水分是預防中暑的關鍵，因此在帶狗狗散步時，亦應為牠們帶備飲用水。這款水樽容量高達500毫升，而且非常便宜，絕對是划算之選。

優點：輕便、容量大、便宜

缺點：用料一般

這款水樽容量高達500毫升。（何穎琪攝）

價錢：HKD$12 銷售地點：執笠倉 地址：旺角通菜街150號地舖

【3】摺疊碗

部分寵主習慣帶狗狗長時間散步，期間或需要進食補充能量，帶這款摺疊碗就再適合不過。

優點：輕巧、可重用

缺點：遇油跡難清洗

這款膠碗可摺疊，非常適合出門旁身。（何穎琪攝）

價錢：HKD$39 銷售地點：Pet Line 地址：旺角通菜街140號地舖

【4】防交配噴霧

這枝噴霧適用於母狗身上，可以消除牠們身上吸引公狗的氣味，避免在發情期外出時有「狂蜂浪蝶」騷擾母狗。每枝容量約為236毫升，非常耐用。

優點：耐用

缺點：/

這枝噴霧適用於母狗身上。（何穎琪攝）