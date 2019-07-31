【領養貓】租客傳幼貓照片　激發「痴漢」房東變態一面

住屋，是不少寵主面對的大難題。尋找一個合心意的單位本來已非易事，在帶著毛孩的情況下可謂難上加難。台灣一名女房東日前在網上發文，激動表示支持其租客養貓，並公開多張「變態」對話圖，展露愛貓之情。

上周五（26日），台灣一名女房東在Facebook群組發文，分享與租客的數張對話圖。當租客表示已帶了一隻幼貓回家後，該名房東立刻提出「吸肚肚」和「看粉紅肉球」等要求，彷彿已覬覦幼貓良久，「變態」對話令網民忍俊不禁。

女房東在Facebook群組發文，分享與租客的數張對話圖。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

從對話中可見，租客將一張幼貓相片傳給女房東，然後女房東便開始變得激動，失控地多次傳出「變態」訊息，更直言「幼貓的誘惑太可怕了，我要去洗澡冷靜」。豈料這篇帖文恰巧被該名租客看見，二人在帖文中「相認」。租客不但沒有被房東的反應嚇怕，反指：「很開心有你這個愛動物的房東呢！」女房東隨即回覆：「我會學著冷靜點的！！！拜託不要搬走！！！」激動反應笑翻網民。

就是這隻幼貓令女房東「失控」。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

▼▼▼▼▼點擊相片看「變態」對話▼▼▼▼▼

這名房東其後表示，當初得悉這位女租客帶著一隻盲狗尋找住所，已立刻決定要出租單位給她。當她得知這位租客將領養貓後，身為貓奴的她大感興奮，更準備了零食予這位新成員作見面禮。

網民們看到對話圖後，紛紛大讚該房東，詢問她是否還有房出租。另外，部分網民更貼出多張幼貓照片，令她笑言「不要再幼貓了啊啊啊啊啊啊，我要改洗冷水澡了！！！」

▼▼▼狗狗竟然每天瞻仰爸爸遺容？！點擊相片了解原因▼▼▼