【虐狗】流浪狗討吃反被醉漢砍　嘴巴被割　面臨安樂死命運

馬來西亞日前發生一宗駭人聽聞的虐狗案件，一頭流浪狗的嘴巴被人用刀砍下，掉落在旁邊草叢。受害狗狗雖未即時身亡，但因無法再進食及飲水，獸醫建議牠安樂死。

日前（30日），馬來西亞沙巴一頭流浪狗遭一名醉酒男士攻擊，後者殘忍地用刀砍掉牠的上顎，毀掉牠的一生。

這頭流浪狗被一名醉漢砍掉上顎。（Facebook@animalmalaysia）

據目擊者指，這頭瘦弱的流浪狗經常在附近出沒，會走到各家各戶的門口討食物。事發當日，這頭狗狗走到一名醉醺醺的男子面前，向他討吃；豈料該名醉酒男卻揮刀攻擊，狗狗雖避開了要害，但嘴巴上半部被砍去。

受害狗狗目前正於醫院留醫，無法進食及飲水。雖然牠並無即時生命危險，但獸醫直言牠已不可能康復，建議將牠安樂死。

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馬來西亞動物協會得悉事件後，決定以一輛價值9500令吉（約18,000港幣）的電單車作為懸賞，呼籲更多目擊者舉報兇手。該協會主席表示，兇手的行為喪心病狂、失去理智，更違反了人類道德規範，應依沙巴的《動物福祉法》判處最高刑罰。現時，當地警方及獸醫服務部正聯手展開調查。

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