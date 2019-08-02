愛犬聯盟WDA發起全球聯署　促訂國際公約禁食狗肉（附聯署方法）

進食貓狗肉在現今社會被視為不文明之舉，奈何仍有部分國家尚未立法禁止，當中包括英國。世界愛犬聯盟因此發起聯署，期望集合100萬人力量，然後將聯署提交給英、美兩國，以推動訂立國際公約。現時，該聯署僅得不足13萬人參與。

世界愛犬聯盟（World Dog Alliance，簡稱WDA）致力推動禁食貓狗肉，他們正發起全球性聯署，目標為在10月前號召100萬人簽名，然後將聯署提交給英、美兩國，以推動訂立國際公約。該聯署現時只收集了約12萬多個簽名，離目標尚遠，市民可按此參與聯署。

看到這麼可愛的狗狗，你忍心傷害牠們嗎？（Facebook@WDA）

WDA成立於2014年6月21日，機構理念「改變人類社會，拯救貓狗。」WDA的創辦人Genlin深信，立法是唯一方法杜絕吃貓狗肉的陋習，因此一直大力推動各個國家修訂相關法例。

WDA於2015年9月26日舉辦了第一屆「愛狗日」，其後又拍攝紀錄片「Eating Happiness」，揭露多個亞洲國家吃狗肉的不文明一面。這些來自國際的輿論壓力，使部份亞洲國家政府如南韓及越南，均有加強打擊狗肉業。南韓多個大型屠狗場相繼倒閉，越南首都河內市亦將於2021年禁售貓狗肉，而台灣也已在2017年明文禁止宰殺和販售狗貓屠體。

世界愛犬聯盟致力推動禁食貓狗肉。（Facebook@WDA）

▼▼▼WDA早前將狗狗融入不同名畫中，宣揚不吃狗肉的訊息▼▼▼

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去年12月，美國正式通過禁食狗貓肉法案，相信WDA居功不少。然而，一向被視為文明大國之一的英國卻仍未立法禁食貓狗肉。保守黨議員Bill Wiggin於今年2月提出法案，建議明文禁止市民進食狗肉，修正現有法律漏洞。

▼▼▼中國廣西每年也有「玉林狗肉節」，肆意屠宰及烹煮狗隻▼▼▼