唐狗BB一出生即被遺棄　獲善心女收養　兩個月後變身氣質仙女

「女大十八變」這句說話不單適用於人身上，其實也適用於狗狗身上。幼犬們嬌小可愛，但長大後也許會變得截然不同。台灣一隻唐狗幼犬本為流浪狗，被人收養後逐漸變得亭亭玉立，被網民們大讚漂亮。

4個月前，剛出生的唐狗「橋虎」被遺棄於台灣桃園市街頭，與一眾兄弟姊妹流落街頭。幸好，牠們被善心人救起後，分別被不同人收養。「橋虎」在這數個月間，由懵懂可愛的幼犬變身成亭亭玉立的「少女」，令人眼前一亮。

左邊是近照，約4個月大，而右邊則是僅一個半月大時的照片。（Facebook@橋虎妹妹）

「橋虎」的飼主將牠的近照與兒時照片作對比，並分享到Facebook群組，網民大讚「橋虎」的改變令人驚艷。當「橋虎」僅一個半月大時，牠的耳朵垂下，體型嬌小，狀甚可愛。現時4個月大的牠長大了許多，雙腿早已變得修長，連垂耳也變成立耳。牠的五官雖然沒大改變，依舊擁有一雙烏黑的大眼睛，予人的感覺卻大相逕庭。

中間的淺棕色狗狗就是初生的「橋虎」。（Facebook@蘇蔓）

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飼主蘇小姐當初得悉朋友救起了數隻初生流浪狗，遂打算幫忙收養一隻幼犬。她第一眼便發現了毛色特別的「橋虎」，其後就帶了「橋虎」回家飼養至今。網民們看到「橋虎」現時的模樣時，紛紛留言讚牠漂亮，「從可愛變漂亮」、「長大臉好清秀」、「長大變氣質美女」、「又是一個小騙子」。

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