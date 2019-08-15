傻鴨貼身照顧　見BB女熱竟主動這樣做　媽媽自豪當牠寵物養

來自台灣的Cherry飼養了一隻特別的寵物，那就是鴨子。她在4個月前誕下女兒，從此她的愛寵「鴨鴨」便自願擔當女兒的保姆，甚至還會為寶寶張開雙翅搧風。

Cherry來自台灣彰化縣，當她帶其愛寵外出時，經常引來旁人的好奇目光，全因她的寵物是一隻白色的鴨子。4個月前，Cherry誕下女兒，自此家中便出現了一幕幕鴨子看顧嬰兒的溫馨畫面。

「鴨鴨」自願擔當Cherry女兒的保姆。（受訪者提供）

「鴨鴨」彷彿保姆般，時常守護在Cherry女兒的附近，有時還會特地為她拍動翅膀，搧風撥涼。Cherry又指，只要女兒一開始哭鬧，「鴨鴨」就會趕到女兒身旁，默默陪伴女兒。由於她家中還養有其他寵物，包括狗、貓及兔子，她笑言「鴨鴨」有時會跟其他寵物搶奪保姆一職。

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Cherry女兒僅4個月大，最初看到「鴨鴨」時會表現出一臉好奇；經過數個月的相處，Cherry笑言女兒現時看到「鴨鴨」比看到其他寵物更開心。鴨子和嬰兒共處的畫面彌足珍貴，平時絕對甚少機會看到；因此Cherry絕不吝嗇，經常在其專頁「lam鴨 一家親」分享他們一家的生活點滴。

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Cherry不時也會帶「鴨鴨」四出遊覽。（受訪者提供）

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在女兒出生前，Cherry不時也會為「鴨鴨」換上色彩繽紛的服裝，然後帶著牠四出遊覽。Cherry指「鴨鴨」非常喜愛撒嬌，最愛踩著她的腳，彷彿不想和她分開。Cherry同時希望能透過其專頁，讓大家增加對鴨子的認識，如學懂如和分辨鴨和鵝。