【酷熱天氣】狗狗避高溫跳車慘死　主人當時正吹空調辦棄養手續

實在沒法想像為何有人會棄養狗狗！ 近日在美國德州，發生一宗狗狗為避酷熱天氣，欲跳車而逃，但卻因狗繩卡著慘被吊死車旁的事件。而牠的主人，當時正在動物收容中心裏，正辦理棄養牠的手續。網民得悉事件後，怒轟這主人：「沒人性。」

狗狗本來應該有機會找到更幸福的家，牠卻慘被吊死。這完全是主人的錯，責無旁貸。（facebook@Ali Gallegos）

這宗令人不安的棄養變殺狗事件，發生在7月5日（星期一），美國德克薩斯州東南部的哈里斯縣（Harris County）。據悉一隻狗狗被綁在車斗上，由於天氣酷熱，狗狗欲跳車逃去，但卻因此而被狗繩勒住脖子，慘被活活吊死。

【點擊圖片看網民如何強烈譴責狗主殘酷不仁】

網民怒斥狗主殘忍，根本沒關心狗狗。（facebook@Ali Gallegos）

消息指，狗狗主人當時正在動物收容中心Harris County Animal Shelter裏，涼著冷氣辦理「棄養」手續。清楚此事的義工在網上表示「這可憐的狗狗已經升天了，牠本來應該有更好的生活。牠的前主人滿以為把狗狗綁在車斗後很安全（當時室外溫度約攝氏37度），但狗狗在酷熱難耐下試圖跳車逃走，最終慘被吊死。牠的名字叫King，是個可愛的小男孩，很抱歉人類害了你。」義工傷心地在FB裏留言，並希望更多人留意到天氣酷熱，隨時可令狗狗喪命。

有人寫了一封公開信，強烈譴責狗主行為。（facebook@Ali Gallegos）

網民怒斥狗主沒人性，是殺狗兇手。「無論有什麼原因，棄養已是很無情的行為，還在大熱天時讓狗狗曝曬，根本就是自私又野蠻的行為」。也有網民責備為何只顧拍照而不去救狗，但大家冷靜分析指，狗狗當時已死，拍照也是因為在這個有圖有真相的年代，許多人只相信圖片，才拍下這張令人看了不安的照片，同時也作為警惕所有人，是人類害死了狗狗。

【點擊圖片，由SPAC告訴大家獨留狗狗在車內有多危險】

早前愛協出了宣傳短片，希望大家留意獨留狗狗在車裏有潛在危險。（facebook@SPCA (HK) 香港愛護動物協會）

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【點擊圖片看另一宗新聞，在台灣也有人把狗狗放養在酷熱的露，狗狗為逃生而吊死半空】

據悉狗主把小黑狗長期放養在陽台，但卻為小狗戴上口罩，令狗狗沒法吠叫，呼吸也更困難。（facebook@嘉義市動物守護協會）